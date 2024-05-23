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疑偷情床戰太激烈！女腹痛大出血1500ml送醫 男伴拒簽字冷喊：她男友馬上到

香港01／ 撰文／田中貴
廣東省深圳市某醫院於五一長假期前夕接獲1名女子求診，表示自己性愛後腹部感到強烈疼痛，經檢查后發現黃體破裂，腹腔出血達1,500毫升（1.5公升）。示意圖／Ingimage
廣東省深圳市某醫院於五一長假期前夕接獲1名女子求診，表示自己性愛後腹部感到強烈疼痛，經檢查后發現黃體破裂，腹腔出血達1,500毫升（1.5公升）。示意圖／Ingimage

就算偷情關係，但面對女伴生死關頭，竟然這樣一走了之真是渣男！廣東省深圳市某醫院於五一長假期前夕接獲1名女子求診，表示自己性愛後腹部感到強烈疼痛，經檢查后發現黃體破裂，腹腔出血達1,500毫升（1.5公升）。令人震驚的是，同行男伴竟不願簽手術同意書，更掏出人民幣100元「封口費」給醫生，表示自己不是女子的丈夫，又稱「她男朋友馬上到」，隨時隨地落荒而逃。

據大陸媒體報導，該名女子早前到深圳市某醫院的夜間門診求診，她手按腹部，痛得滿頭大汗，經醫生診斷後可能是黃體破裂。雖然女子沒有明說，但大半夜與男伴同行求診，極有可能隨行房太激烈，醫生也能猜出個大概。

女子經檢查後證實黃體破裂導致腹腔大量出血，出血量達1,500毫升。由於情況嚴重，醫生表示需要立馬進行手術，要求家屬簽字。惟男伴遲遲不肯簽字，更表示與女子只是當成朋友關係，竟掏出100元人民幣，表示「她男朋友馬上就到醫院了」，希望醫生不需要對「真男友」說出實情，然後拔腿部跑。

惟醫生非但沒有收下「封口費」，還攔阻男子逃跑，且更在網上分享這件事，即引起網友熱情討論。有網友認為這件事是病人隱私，醫生違反了保密協議，但亦有網友表示醫生拯救了女子的男友，「有沒有可能醫生也看不下去」、「萬一人沒了，就是放跑兇手了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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