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搭港鐵尷尬走光！怪風吹起短裙「風光乍現」 她1招神應對獲讚：好優雅

香港01／ 撰文／布萊恩
香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光。示意圖／Ingimage
香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光。示意圖／Ingimage

這一幕也太尷尬了吧！香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光，幸而她反應快立即用手按下短裙，之後待停車時再整理好衣服，過程被對面乘客拍下。

影片引來網友熱議，不少人大讚外籍女反應快，「如何避免走光而不失優雅」，又笑言「透明人？」、「這陣風真頑皮」。也有網友質疑拍片者「偷伯」或涉及「窺淫罪」。另有網友估計只是「擺拍」博取流量。翻查資料，影片早於2021年流傳，至近日被翻出再惹熱論。

香港網上近日流傳影片，看見港鐵車廂近扶手柱座位上，有1名戴口罩、穿藍色長袖上衣及藍色超短裙的外籍女子，旁邊坐有2名乘客。

然而列車行駛期間，突然翻起一陣強風，吹起外籍女短裙導致走光。本來正看手機的外籍女子實時把腿放下，用手緊按被吹起的短裙，反應相當快。雖然「怪風」餘波未了，但在外籍姑娘「努力」下，未有再「失守」。

香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光。圖／截自影片
香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光。圖／截自影片

另1段影片看到，列車已停下，旁邊乘客亦已離開，外籍女孩於是慢慢整理好衣服，再若無此事般繼續看手機。

影片引來網友熱議，不少人形容場面「太尷尬了」，又大讚外籍女反應快，「如何避免走光而不失優雅」，亦有人笑言「透明人？」、「這陣風真頑皮」、「來吧讓風繼續吹」。

也有網友質疑拍片者「偷伯」，或涉及「窺淫罪」、「神經病」、「這片影片擺明是偷拍」。另有網友估計只是隨「擺拍」博取流量，「是不是擺拍？正常人尤其女士整理衣服前是會四處看看的！」。

翻查資料、影片早於2021年流傳，至近日被「翻炒」再引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

偷拍 影片 港鐵 香港

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