陸百貨辦「520接吻大賽」 多對情侶當眾擁吻遭批：不雅觀

5月20日因為諧音「我愛你」，被不少情侶視為情人節。日前，中國大陸安徽省合肥市一間百貨公司特地舉辦「520接吻大賽」，現場多對情侶當眾擁吻畫面，卻讓不少網友直言「有點不雅觀」。

據陸媒《沸點視頻》報導，位在安徽省的銀泰百貨舉辦「520接吻大賽」，規定參賽男生選手需抱著女生親吻，女方雙腳不能踩到地板外，雙方嘴唇也不能離開。從目擊民眾拍攝的影片中，還可以看見不少男生因長時間抱著女友，而累到站立困難、腰挺不直。

新聞一出，不少大陸網友批評該活動，「有點低俗，商場裡面小朋友也很多，看到真的不太好」、「無趣至極」、「有什麽獎品嗎？這也太尷尬了」、「可以換成公主抱啊，這樣大庭廣眾之下還是有點不雅觀」。

對此，銀泰百貨回應稱，該活動為520的促銷活動，僅限情侶參加，並坦言每個人的想法不同，本來一場活動就會收到各種稱讚與批評。