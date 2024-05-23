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路上奇觀？轎車車頭保險杠被遺留路中心 網笑翻：像阿婆假牙掉了一樣

香港01／ 撰文／桃樂斯
有網友留意到附近的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽會」。圖／截自FB「馬路的事討論區」
有網友留意到附近的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽會」。圖／截自FB「馬路的事討論區」

車頭保險杠竟然被遺棄在路上中心？網上群組流傳1張圖片，顯示有轎車車頭保險杠，被遺留在通往紅隧的馬路中心，貼圖者因而詢問「誰掉了東西」。有網友笑指私家車其實是「隱形戰車」、「隱形斗篷未遮好」、「丟了的話過易通行不用錢」；又有人注意到附近停車場的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽會」。

原PO周二（5月21日）在facebook群組「馬路的事討論區」發文，上傳2張圖片，詢問「誰掉了東西」。如圖片所示，地點為紅磡海底隧道近理工大學對出位置，有1輛本田（Honda）轎車的白色車頭保險杠，被遺留在馬路中心，而周遭未見有車主或涉事私家車在旁，離奇一幕引來網友關注。

有網友笑稱是「隱形戰車」、「隱形斗篷沒遮好」、「丟了的話過易通行不用錢」、「這麼搞笑……撞了還是什麼呀」、「不知道為什麼覺得很有靈異照片Feel，又很有喜感」、「像阿婆掉假牙那樣」、「又掉得幾公（工）整喔」、「沒玩過Mario kart（瑪利歐賽車）嗎？像放了香蕉一樣」。有人注意到附近停車場的戶外廣告牌，笑稱車主「可能趕着去家居博覽會」。不過亦有留言猜測「很大機會是拖車掉了東西」。

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文章授權轉載自《香港01》

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