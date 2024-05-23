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罹癌「夫妻檔」？杭州夫婦確診結直腸癌 醫生曝真兇：病從口入

香港01／ 撰文／孫聖然
癌症也「夫唱婦隨」？浙江杭州有一對夫妻日前雙雙確診結直腸癌。圖／ingimage
癌症也「夫唱婦隨」？浙江杭州有一對夫妻日前雙雙確診結直腸癌。圖／ingimage

癌症也「夫唱婦隨」？浙江杭州有一對夫妻日前雙雙確診結直腸癌，醫生表示與他們共同的不良生活習慣有極大關係。

據大陸媒體報導，杭州一對夫妻4月初檢查身體時，均查出「多發大腸息肉」，病理結果顯示高級別上皮內瘤變。半個月後，醫院為他們進行切除手術。醫生表示，好在夫妻二人發現得及時，後續定期複診就不會對生活造成太大的影響。

為何夫妻二人同時確診同一種癌症？事實上，這種情況在臨床上並不多見，且癌症本身並不傳染，「夫妻癌」的產生禍根就在於相近的生活方式，主要與飲食習慣、情緒、環境污染等有關。

醫生表示，上述夫妻患癌與不良的飲食習慣有很大的關係，「平時兩夫妻比較節儉，一餐吃不完，就把剩菜放進冰箱，第二餐繼續吃，有時還和新鮮的菜混在一起炒著吃，常常是一個菜吃三天。」

據了解，醃菜和隔夜飯菜中亞硝酸鹽的含量較高，過量亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合為亞硝胺，亞硝胺為Ⅰ級致癌物，有引起食道癌、胃癌、腸癌等癌症的高度風險。

醫生提醒，出現大便性狀的改變，如糞便形態異常、便中帶血等；出現陣發性腹痛，早期疼痛可能不明顯或僅有隱痛，排便時疼痛可能加重；排便習慣突然改變，如排便次數增加，出現排便不盡感等，都應引起重視，及早到醫院就診。

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文章授權轉載自《香港01》

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