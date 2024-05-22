港女坐巴士每日用名牌手提袋「霸佔身旁座位」？網友拍照公審：阻止他人坐

在繁忙時段坐車，想找個位坐也非易事。日前有網友在網上發文，稱在來往太古城及中環的巴士上層，留意到1名女乘客每日早上都會將名牌手提袋放在身邊空座上，阻礙他人落座，於是拍下其側臉在網上公審。該名網友又指女乘客就算見到多人上車，也不會主動拿開手提袋，只會在他人要求時才不情願地讓出身旁座位。有網友把重點放在名牌手提袋上，笑言「人不比包包貴，要留個位給包包」；另有網友就力挺女乘客，「我覺得沒有問題。幾時拎開係人哋嘅事，肯拎就得」。

該名網友在Facebook太古街坊群組發帖，並上傳照片公審1名女乘客長期以手提袋霸佔巴士座位。原PO稱每日早上乘坐8時許開出、來往太古城及中環的720P路線巴士時，都會見到該名女乘客坐在上層靠窗的位置，並將名牌手提袋放在近走廊的座位上，「專登擺她個人的包包，要隔籬位阻止人坐」，又覺得對方是刻意為之，「我不只一次半次記得，是次次都佔大位」。

原PO解釋自己較內向，如果上層有其他座位時，便不會主動開聲要求對方拿走手提袋讓出座位。原PO指過去曾數次目睹有其他乘客叫該女子拿開手提袋，對方雖一臉不情願，但最終有拿開手提袋讓出座位，「但見過好多人想去坐，但都不好意思坐下去」。原PO對女乘客行為略有不滿，「有幾次都看到無人坐在隔壁座，其實沒人想去坐隔壁座位，不行搭巴士改搭計程車」，又拍下對方照片詢問群組成員「不知有無人一樣留意到這個女人」。

貼文引起網友熱議，有人把重點放在名牌手提袋上，嘲諷說「人不比包包貴，要留個位給包包嘛」、「但不知這個包包有無出車費」。另有網友就指認得該名女子，「這個人是每天會有人隔籬想坐企一陣，然後佢扮睇唔到的」，又指對方不會主動拿開手袋讓座，會等到上層只餘下她身旁的座位或有人主動要求才拿起手袋。而原PO亦回應表示「其實日日好多人企喺度望住佢等佢拎走佢都唔拎，一定次次要等人開口講唔該，拎開嗰陣塊面係黑晒」。

有網友不同意女乘客以手提袋佔座的行為，表示會照坐，「我會日日都坐她隔座」、「我都會專登坐她隔座，其實我都有份無錢搭車」、「一定坐下，最多一句不該」。不過，也有網友力撐女乘客行為並無不妥，「我覺得沒有問題。幾時關係這個人的事，肯讓就可以」。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》