快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請吃飯黨現身馬鞍山？操普通話女子求路人贈食物 街坊認出係慣犯

香港01／ 撰文：桃樂斯
有馬鞍山街坊於新港城商場，遇到1名操普通話女子要求送贈食物。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）
有馬鞍山街坊於新港城商場，遇到1名操普通話女子要求送贈食物。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

請吃飯黨殺入馬鞍山？日前有馬鞍山街坊於新港城商場購物，遇到1名操普通話女子要求贈予食物，他指該女子並非單獨行事，「與同另1個同黨周圍分頭行」，其同黨疑發現被人認出後隨即快步離開，故貼出圖片提醒他人小心。有網友認出對方是慣犯，「前日中午已見與同另一女人走一起」、「另1個紮住長頭髮」，又質疑「成日用同招，有無新意」、「打扮得美樣，塗口紅，想人一定不壞」。

原PO在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖，指他於5月19日（周日）晚上約9時許在新港城商場購物，步出店舖時遇到圖中女子，他形容對方以普通話詢問可否買東西給她吃。原PO表示，相信該女子並非單獨行事，事關「與同另1個同黨周圍分頭行」，而該同黨疑發現被他人認出後，快步離開，認為對方「應該做過不少次」，故呼籲其他街坊要小心 。

有居於馬鞍山的網友表示曾遇到圖中女子，「我都遇過1次」、「前日中午已見與同另一女人走一起」、「另1個紮住長頭髮」。有留言則分享遇到其他騙子經歷，「我屋企人之前耀安邨，試過有個男試問要錢，我直接拒絕，好彩沒被纏住」、「有的叫買名牌袋，專對阿叔」、「之前利安邨又有，恆安邨又有，而家猖狂到去新港城商場入邊」。

不過亦有人質疑騙徒手法陳舊，「成日用老招，有無新意」、「話無錢叫人買食，但又打扮得人樣，塗口紅，想人一定不壞」，並嘲笑「他都可以窮遊香港的原因」、「想錢叫他返去學煲湯」。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）

延伸閱讀：

荃灣請吃飯黨？濃妝女稱無錢好餓求請吃飯 港男拒絕：無同情心？

高級「請吃飯黨」？2大陸女要求請食這東西 港男絕招KO笑爆網友

文章授權轉載自《香港01》

頭髮

相關新聞

請吃飯黨現身馬鞍山？操普通話女子求路人贈食物 街坊認出係慣犯

請吃飯黨殺入馬鞍山？日前有馬鞍山街坊於新港城商場購物，遇到1名操普通話女子要求贈予食物，他指該女子並非單獨行事，「與同另1個同黨周圍分頭行」，其同黨疑發現被人認出後隨即快步離開，故貼出圖片提醒他人小心。有網友認出對方是慣犯，「前日中午已見與同另一女人走一起」、「另1個紮住長頭髮」，又質疑「成日用同招，有無新意」、「打扮得美樣，塗口紅，想人一定不壞」。

哥想替亡妹看周杰倫 售票網卻要求「本人到場」 網罵翻

天王周杰倫近期在中國舉行「嘉年華」世界演唱會，一票難求。日前傳出有一名男子想代替買票後不幸離世的妹妹去看演唱會，提供相關...

經費不足？河北泥獅子長相「潦草」走紅 官方：是真實寫照

河北石家莊井陘縣的「噴火」泥獅子憑借其獨特且略顯「潦草」的造型，在網絡上迅速走紅，吸引了眾多網友的關注和討論。儘管有人質...

綠帽夫闖婚禮「新娘是我老婆」爆激戰！揭28歲女劈腿3男

現實中的「搶新娘」，比電視劇更「狗血」。中國四川一對新人甜蜜舉辦婚禮，熟料婚禮剛結束，自稱是「正宮」的男子趕到阻撓，導致現場陷入混亂。警方調查後發現，「新娘」原來不但已婚，更再與另1名男子交往，即同時「劈腿」3名男子。而新娘劈腿內情更是離奇，她聲稱愛上當天結婚的新郎，而為了維繫關係，遂騙取其餘2男金錢「倒貼」新郎。目前新娘涉詐騙罪被捕，哭訴自己很愛新郎，也意識到騙局始終會被識破，無奈自己情難自禁「愈陷愈深」。

母乳過多 老公「幫吸吮」反而導致新手媽感染住院、女兒斷奶

不少母親推崇母乳餵哺，但乳量過多怎辦？近日中國1名新手媽媽就遇上這個問題，因乳量多而女兒吃不完，憂心乳汁過盛形造成乳凝塊，甚至出現「塞奶」。正當新手媽不知所措時，丈夫竟提出「用嘴幫忙吸掉」，指既然女兒吃不完，不如讓他來把人奶喝掉。沒料到數天後，新手媽的胸部因受感染要住院治療，結果更令女兒沒法喝母乳。醫生其後揭開事件原因，更呼籲各位新手爸媽要多加注意。

四川女與「真愛」辦婚禮...當場被丈夫揭穿已婚 背後竟藏大騙局？

2024年2月，四川遂寧市28歲女子漆某與男友唐某步入婚姻殿堂，原本甜蜜的場合卻瞬間陷入混亂，漆某竟被當場揭發已婚。更讓人意外的是，警方調查發現漆某不僅已婚，還與另一名男子交往並拍攝婚紗照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。