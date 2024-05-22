請吃飯黨現身馬鞍山？操普通話女子求路人贈食物 街坊認出係慣犯

請吃飯黨殺入馬鞍山？日前有馬鞍山街坊於新港城商場購物，遇到1名操普通話女子要求贈予食物，他指該女子並非單獨行事，「與同另1個同黨周圍分頭行」，其同黨疑發現被人認出後隨即快步離開，故貼出圖片提醒他人小心。有網友認出對方是慣犯，「前日中午已見與同另一女人走一起」、「另1個紮住長頭髮」，又質疑「成日用同招，有無新意」、「打扮得美樣，塗口紅，想人一定不壞」。

原PO在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖，指他於5月19日（周日）晚上約9時許在新港城商場購物，步出店舖時遇到圖中女子，他形容對方以普通話詢問可否買東西給她吃。原PO表示，相信該女子並非單獨行事，事關「與同另1個同黨周圍分頭行」，而該同黨疑發現被他人認出後，快步離開，認為對方「應該做過不少次」，故呼籲其他街坊要小心 。

有居於馬鞍山的網友表示曾遇到圖中女子，「我都遇過1次」、「前日中午已見與同另一女人走一起」、「另1個紮住長頭髮」。有留言則分享遇到其他騙子經歷，「我屋企人之前耀安邨，試過有個男試問要錢，我直接拒絕，好彩沒被纏住」、「有的叫買名牌袋，專對阿叔」、「之前利安邨又有，恆安邨又有，而家猖狂到去新港城商場入邊」。

不過亦有人質疑騙徒手法陳舊，「成日用老招，有無新意」、「話無錢叫人買食，但又打扮得人樣，塗口紅，想人一定不壞」，並嘲笑「他都可以窮遊香港的原因」、「想錢叫他返去學煲湯」。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）

延伸閱讀：

荃灣請吃飯黨？濃妝女稱無錢好餓求請吃飯 港男拒絕：無同情心？

高級「請吃飯黨」？2大陸女要求請食這東西 港男絕招KO笑爆網友

文章授權轉載自《香港01》