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綠帽夫闖婚禮「新娘是我老婆」爆激戰！揭28歲女劈腿3男

香港01／ 撰文／布萊恩
四川一名已婚女子同時劈腿3男，與其中一男辦婚禮時被「正宮」丈夫發現。示意圖／ingimage
四川一名已婚女子同時劈腿3男，與其中一男辦婚禮時被「正宮」丈夫發現。示意圖／ingimage

現實中的「搶新娘」，比電視劇更「狗血」。中國四川一對新人甜蜜舉辦婚禮，熟料婚禮剛結束，自稱是「正宮」的男子趕到阻撓，導致現場陷入混亂。警方調查後發現，「新娘」原來不但已婚，更再與另1名男子交往，即同時「劈腿」3名男子。而新娘劈腿內情更是離奇，她聲稱愛上當天結婚的新郎，而為了維繫關係，遂騙取其餘2男金錢「倒貼」新郎。目前新娘涉詐騙罪被捕，哭訴自己很愛新郎，也意識到騙局始終會被識破，無奈自己情難自禁「愈陷愈深」。

綜合中國媒體報導，事發今年2月1日中午，28歲漆姓新娘與唐姓新郎於四川遂寧市城區某酒店舉行婚禮。本來是甜蜜喜慶的禮婚，沒想到結束時有自稱「新娘合法丈夫」的聶姓男子趕到阻撓，並與一對新人在酒店外抓扯打鬥。

警察獲報到場調查，把雙方當事人帶回警局，聶男強調他才是漆女的合法丈夫，且與漆女育有3名子女。警方證實，聶男與漆女確實是夫妻關係，而漆女早年因詐騙罪被法院判處3年有期徒刑，2022年6月出獄後，夫婦因工作關係分居兩地，其中聶男在西藏打工，漆女則在遂寧城區按摩店、美容店工作。

警方調查指出，漆女於2023年3月結識這次的新郎「唐男」，由於唐男年輕帥氣，漆女很快墜入愛河，然而唐某沒有固定工作和收入來源，漆女遂每個月給錢唐男使用。為維持這段關係，漆女隱瞞自己已婚，謊稱是美容店老闆，實則把自己打工薪水和丈夫給自己的生活費，全都拿來「倒貼」唐男。

可是，與唐男交往的開支實在太大，漆女無力承擔，於是只好另找新財源。她在2023年5月透過社交媒體認識何男，以「戀愛」名義交往，其間漆女以「自己開店」、「結婚彩禮」、「購買三金」等各種理由問何男取錢，不到1年何男共向漆女轉帳10多萬人民幣。漆女更在與唐男結婚20天前，與何男拍攝婚紗照，何男直至接到警方通知才知被騙，而他在案發前2天仍有向漆女轉錢。

到婚禮當天，漆女仍在編織謊言，向唐男謊稱父母路上發生車禍，所有親友都無法參加婚禮。她又租了1輛寶馬（BMW）汽車、製作假證件、購買假金銀首飾作嫁妝等，以維護自己「老闆娘」人設。然而天網恢恢，漆女與唐男婚禮當天，丈夫聶男的親戚到酒店送貨時，即使漆女用了假名字，但親戚還是認出門口結婚照上新娘是漆女，遂通知聶男到場，「原老公」聶男更與「新婚夫」唐男爆發打鬥，終揭發「一女侍三夫」的混帳事件。

漆女目前涉嫌詐騙罪被捕，檢察機關將在近期提出公訴。漆女向警方哭訴，與唐男交往不到1年，她總共花了20至30萬人民幣，「不僅平時拿錢給唐男，而且連辦婚禮的錢也是她出的」。她指自己很愛唐男，也意識到這場騙局終究「紙包不住火」，無奈還是「愈陷愈深」不能自拔。

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文章授權轉載自《香港01》

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