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母乳過多 老公「幫吸吮」反而導致新手媽感染住院、女兒斷奶
不少母親推崇母乳餵哺，但乳量過多怎辦？近日中國1名新手媽媽就遇上這個問題，因乳量多而女兒吃不完，憂心乳汁過盛形造成乳凝塊，甚至出現「塞奶」。正當新手媽不知所措時，丈夫竟提出「用嘴幫忙吸掉」，指既然女兒吃不完，不如讓他來把人奶喝掉。沒料到數天後，新手媽的胸部因受感染要住院治療，結果更令女兒沒法喝母乳。醫生其後揭開事件原因，更呼籲各位新手爸媽要多加注意。
綜合中國媒體報導，中國1名姓馬的新手媽媽，之前因母乳產量過盛，新生女兒吃不完，擔心會形成乳凝塊而造成「塞奶」，當其丈夫知悉後，竟自動請纓「幫忙吸吮兩口」，讓他來幫妻子減輕負擔。
沒料到丈夫幫忙吸吮母乳數天後，馬女突然感到胸部有脹痛，故需到醫院檢查，其後發現胸部受感染，需住院治療。馬對自己被感染的結果令生氣又難過，沒料到會因此而入院，女兒亦因此沒法吃母乳。
醫生解釋，因成年人口腔內含不少細菌，如跟乳頭接觸，很大機會令哺乳期的母親受感染，情況可以很嚴重，故提醒新手媽媽應多加注意！
翻查資料，如遇上母乳過多，媽媽們可先嘗試避免吃催奶食物，如花生、絲瓜等。此外，媽媽們亦可嘗試以半躺式姿勢餵哺寶寶，有效避免母乳過多問題。另一方面，媽媽可參考坊間不同方法，如跟寶寶進行母乳浴、製作母乳皂或母乳乳液、及以母乳取代食譜中的牛奶等，都能有效處理過剩的母乳。
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文章授權轉載自《香港01》
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