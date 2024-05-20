四川女與「真愛」辦婚禮...當場被丈夫揭穿已婚 背後竟藏大騙局？

今年2月，四川遂寧市28歲女子漆某與男友唐某步入婚姻殿堂，原本甜蜜的場合卻瞬間陷入混亂，漆某竟被當場揭發已婚。更讓人意外的是，警方調查發現漆某不僅已婚，還與另一名男子交往並拍攝婚紗照。

目前，漆某因涉嫌詐騙罪已被批准逮捕，案件已經移送檢察機關，近期將提起公訴。

《紅星新聞》報導，今年2月1日晚，遂寧市公安局河東分局楊渡派出所接到遂寧經開區分局嘉禾派出所警情，稱嘉禾派出所轄區發生毆打他人案件，當事人漆某在楊渡派出所轄區涉及一宗詐騙案，於是楊渡派出所民警將雙方當事人帶回核查。

經查，唐某和漆某當天中午婚禮結束後，在酒店外與聶某發生抓扯、打鬥。聶某向民警表示，自己才是漆某的合法丈夫，並且與漆某育有3個子女。

警方進一步證實，漆某和聶某確實是夫妻關係。此前，漆某因詐騙罪被大英縣人民法院判囚3年。2022年6月出獄後，兩人因工作關係兩地分居。聶某在西藏打工，漆某在遂寧城區按摩店、美容店工作。

2023年3月，漆某結識了唐某並墜入愛河。由於對方沒有固定工作，也沒有收入來源，她每月會給唐某零用錢。漆某隱瞞已婚的事實，並謊稱自己是美容店老闆，將工資和丈夫給的生活費全給唐某花費。

漆某漸漸無力承擔與唐某戀愛的「開銷」，2023年5月，她又通過社交媒體認識何某，並以戀愛的名義與何某「交往」，期間以自己開店、結婚彩禮、購買三金等各種方式向何某要錢。不足一年，何某共向漆某轉賬逾10萬元人民幣（約新台幣40萬元）。

警方介紹，30多歲的何某在外地打工，以結婚為目標與漆某交往，在案發前兩天，他還在向漆某轉錢。

漆某透露，與唐某交往不到一年時間內，她總共花費2、30萬元（約新台幣80至120萬元），不僅平時出錢，連辦婚禮的所有費用都由她獨自承擔。

她介紹，最初向酒店預訂40桌宴席，隨後向酒店數次溝通減少桌數。婚禮前一天，漆某不得不向唐某謊稱父母在去往遂寧的路上遇車禍，因此所有親友都無法前來參加婚禮。但事實上，漆某是遂寧本地人。

為維護「老闆娘」的人設，漆某還特意租了一輛寶馬車，製作假證件，購買假的金銀首飾、玉器、名錶作為嫁妝，甚至還有一張假冒的百萬元大額存單。

而這場「婚宴」背後，是漆某在與何某將近一年的交往中，不斷從何某手中要錢。她以各種理由推脫雙方家長見面；曾假扮其母親的口吻，發信息與何某溝通彩禮問題。在與唐某舉辦婚禮前20天，她還與何某拍攝婚紗照，並承諾很快舉行婚禮。

天網恢恢，疏而不漏。在漆某與唐某的婚禮當天，丈夫聶某的親戚送酒到酒店時認出門口海報上的假新娘，並立即將漆某舉辦婚禮的消息告知聶某。目前，漆某涉嫌詐騙罪已被批准逮捕，檢察機關將在近期對該案提起公訴。

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文章授權轉載自《香港01》