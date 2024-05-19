快訊

侯友宜不去總統就職典禮 明上午公務行程是這3個

幫朋友過生日卻遇死劫…高雄17歲少女無照騎車 閃違停遭大車輾斃

影／金門「迎城隍」慶典登場 封街6小時民眾擠爆後浦

男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

聯合新聞網／ 撰文：孫聖然
東廣州一名男子因吹冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，最終在住院40多天後才康復出院。 情境示意圖／Ingimage
東廣州一名男子因吹冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，最終在住院40多天後才康復出院。 情境示意圖／Ingimage

廣東廣州一名男子因吹冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，最終在住院40多天後才康復出院。

據《齊魯晚報》報導，廣州一名男子日前因高燒3天不退到醫院就診，當時其右肺已可見明顯炎症。惟在進行一系列對症治療後，其呼吸道症狀改善不明顯，且出現呼吸衰竭，心、肝、腎等多器官損傷。

經過進一步檢查後，醫生在該男子體內檢測出嗜肺性退伍軍人桿菌，並轉入深切治療部，歷經了40多天住院治療後才順利康復出院。

醫生指出，嗜肺性退伍軍人桿菌在自然界廣泛存在，冷氣機系統冷卻水和冷凝水為嗜肺性退伍軍人桿菌生存，提供理想的滋生環境。吸入含有嗜肺性退伍軍人桿菌的水霧是感染的主要途徑，此病菌對於抵抗力弱年長的菸癮者更具威脅。

醫生又稱，感染嗜肺性退伍軍人桿菌後，患者或表現出輕微的上呼吸道症狀到嚴重的肺炎，治療延誤可能導致高死亡率。「由於嗜肺性退伍軍人桿菌的嚴重性及當前缺乏有效疫苗，加強日常生活中水源及冷氣系統的衛生管理，定期消毒，是預防該病的關鍵措施，尤其是在夏季冷氣使用高峰季前夕。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

網紅起鬨｢龍蝦隨便撿｣兩三百人闖養殖場瘋搶 業者損失估萬斤

國航機艙內30多度乘客煎熬 竟是機場不支援波音這款機型所致

文章授權轉載自《香港01》

冷氣 廣東 患者 肺炎

延伸閱讀

獨／另類藍白合！名廚肺炎住院幾度危急 趙少康、柯文哲接棒救人

家中哪裡最髒？5個地方你可能疏於打掃及常見居家病菌一次看

四技二專聯合登記分發 今起受理資格審查登錄繳件

日讀9小時、全年無休 退伍軍人考上監所管理員

相關新聞

男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

廣東廣州一名男子因吹冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，最終在住院40多天後才康復出院。

河南弟結婚 8姊姊掛萬元鈔票花圈 網憂：新娘慘了

過去東方傳統有重男輕女的觀念，現代仍有些家庭為了生兒子，會一連生好幾個女兒。近日河南一場婚禮上演驚人的一幕，婚禮上新郎的...

河南女考研政治97分 被指成績造假 學校：她沒考上研究所

一則「高校女生考研政治97分」被質疑成績造假的話題近日上了微博熱搜。目前，發布相關宣傳推文的河南新鄉工程學院及天任考研機...

老婦上車逼生病小女孩母女讓座 乘客看不過出聲批評遭回嗆

讓座爭議事件時有發生，近日遼寧1名老婦上巴士後要求旁邊生病的小女孩母女讓座給她，最終該名母親讓出座位。不過，由於老人態度囂張，引起車上其他乘客不滿並紛紛開聲斥責。其中1名男乘客更批評她「倚老賣老」、「以你為恥」，沒想到老婦氣勢十足回懟1句「對！氣死你！」。影片引起網友關注，不少網友批評老婦行為等同「搶座」。

2歲陸童染上梅毒掀家庭革命 就醫檢查才知「奶奶是陽性」1習慣鑄下大錯

近期中國大陸發生一起特殊的性病案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，意外被檢驗出梅毒陽性，男童爸媽對此震驚不已，互相質疑對方私生活，還拉著幫忙照顧男童的爺爺、奶奶一起加入檢查追感染源...

揭江蘇海鮮市場「鬼秤」 博主遭一票人圍堵逼刪影片

博主「狂飆兄弟」日前發視頻稱，他在江蘇連雲港海鮮蔬菜直銷市場買海鮮時遇「鬼秤」，與對方理論時不僅遭圍堵滅證，連市場管理人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。