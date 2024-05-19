男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

廣東廣州一名男子因吹冷氣而感染「嗜肺性退伍軍人桿菌（Legionella pneumophila）」，最終在住院40多天後才康復出院。

據《齊魯晚報》報導，廣州一名男子日前因高燒3天不退到醫院就診，當時其右肺已可見明顯炎症。惟在進行一系列對症治療後，其呼吸道症狀改善不明顯，且出現呼吸衰竭，心、肝、腎等多器官損傷。

經過進一步檢查後，醫生在該男子體內檢測出嗜肺性退伍軍人桿菌，並轉入深切治療部，歷經了40多天住院治療後才順利康復出院。

醫生指出，嗜肺性退伍軍人桿菌在自然界廣泛存在，冷氣機系統冷卻水和冷凝水為嗜肺性退伍軍人桿菌生存，提供理想的滋生環境。吸入含有嗜肺性退伍軍人桿菌的水霧是感染的主要途徑，此病菌對於抵抗力弱或年長的菸癮者更具威脅。

醫生又稱，感染嗜肺性退伍軍人桿菌後，患者或表現出輕微的上呼吸道症狀到嚴重的肺炎，治療延誤可能導致高死亡率。「由於嗜肺性退伍軍人桿菌的嚴重性及當前缺乏有效疫苗，加強日常生活中水源及冷氣系統的衛生管理，定期消毒，是預防該病的關鍵措施，尤其是在夏季冷氣使用高峰季前夕。」

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文章授權轉載自《香港01》