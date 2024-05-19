老婦上車逼生病小女孩母女讓座 乘客看不過出聲批評遭回嗆

讓座爭議事件時有發生，近日遼寧1名老婦上巴士後要求旁邊生病的小女孩母女讓座給她，最終該名母親讓出座位。不過，由於老人態度囂張，引起車上其他乘客不滿並紛紛開聲斥責。其中1名男乘客更批評她「倚老賣老」、「以你為恥」，沒想到老婦氣勢十足回懟1句「對！氣死你！」。影片引起網友關注，不少網友批評老婦行為等同「搶座」。

綜合陸媒報道，事發於5月12日，遼寧省大連市旅順口區巴士上發生1宗讓座爭議事件。1對生病的母女戴口罩坐在靠近車門的座椅上，1名長者上車後走到該對母女前面，要求她們讓座。有指小女孩身體不適，正臉色蒼白地靠着母親，但老婦人仍然態度強硬地要求她們讓座，最終該名母親讓出座位，站到女兒身前讓她依靠。

有其他乘客看不過眼，於是出聲批評老婦行為「倚老賣老」。從網上流傳的影片可見，1名男乘客與老婦就事件爭論，並拍下影片。他先批評老婦要求生病的女孩讓座，又質問她「讓給你是本份嗎？」，而老人就嫌他多管閑事，高聲喝罵「你有病吧」。男子繼續批評她，「上車在這搶座，人家好好在這坐著，讓人讓座」，而老婦則一直回應「對！」，惹得男子更為氣憤，大罵「你還覺得有理了？」。老婦回應「對！氣死你！」，而男子就表示「老年人（應）以這樣為恥」。

事件引起網友熱議，不少網友認為片中老婦不應強行要人讓座，同時讚揚拍攝者正義發聲，「就會歡負生病的小女孩」、「大哥說得對，這就是搶座」、「讓你是善良，不讓你是本份」、「為這男子點讚。如果換做這個男的坐著，這老太婆敢讓他讓座麽？只會欺負小女孩」、「這種倚老賣老的真垃圾」。

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文章授權轉載自《香港01》