2歲陸童染上梅毒掀家庭革命 就醫檢查才知「奶奶是陽性」1習慣鑄下大錯

近期中國大陸發生一起特殊的性病案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，意外被檢驗出梅毒陽性，男童爸媽對此震驚不已，互相質疑對方私生活，還拉著幫忙照顧男童的爺爺、奶奶一起加入檢查追感染源。結果醫院檢驗結果出現驚人發展，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是陽性，男童媽媽感到十分懊悔，透露可能是奶奶一種壞習慣害了孩子染病，「我們也說了好多次這個習慣，但奶奶都不改」。

根據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，一名男童進行外科手術前夕，院方為他安排抽血檢查，但血液結果卻顯示男童是「梅毒陽性」，令醫師當場驚呆，馬上通知男童爸媽不能動手術，必須先治療梅毒。而男童爸媽得知當下崩潰不已，開始懷疑彼此私生活有問題，導致親生孩子染病，雙方爆發激烈爭吵，但再多憤怒情緒都於事無補，還是得盡快找出導致男童染上梅毒的感染源。

最終男童全家人包含爸爸、媽媽，連家中照顧孩子的爺爺、奶奶也一同加入身體檢查。不過，當醫院報告出爐卻令人大吃一驚，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是梅毒陽性，奶奶極有可能就是害男童染病的罪魁禍首，但奶奶得知消息後陷入沉默，並未交待為何染上梅毒。男童媽媽感到相當鬱悶又懊悔，指出奶奶有個壞習慣一直改不掉，喜歡把食物在嘴巴嚼碎後餵給孫子說好消化，「我們說了好多次這個習慣，奶奶都不改，不知道昊昊（男童）的病是不是跟這個習慣有關係」。

男童母親表示，奶奶喜歡先將食物在嘴巴嚼碎後，再餵給孫子。情境示意圖。圖／AI生成

杭州市中醫院皮膚科醫師袁丞達直言，如果男童奶奶有這種不良習慣，間接將梅毒傳染給孫子「也是有可能的」，袁丞達表示，「梅毒的唯一傳染源是梅毒患者，患者的血液、唾液、精液等都可檢測到梅毒螺旋體存在。梅毒主要透過性行為傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳染」。

袁丞達猜測，男童奶奶在咀嚼食物過程中，可能是牙齦出血、唾液汙染食物，還堅持嚼碎餵給孫子吃，孫子就可能被梅毒螺旋體感染，因此染上梅毒。