快訊

113會考／民眾黨遊行地點近成功高中考場引考生憂心 國教署回應

新北泰山命案凶嫌死者皆志願役…男失控掐死女友 憲指部回應

台南多處停電！奇美博物館、東區購物中心一片黑 影響範圍及戶數待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2歲陸童染上梅毒掀家庭革命 就醫檢查才知「奶奶是陽性」1習慣鑄下大錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸2歲男童染上梅毒，全家到醫院做血液檢查，才發現男童奶奶竟是梅毒陽性。情境示意圖。圖／AI生成
一名大陸2歲男童染上梅毒，全家到醫院做血液檢查，才發現男童奶奶竟是梅毒陽性。情境示意圖。圖／AI生成

近期中國大陸發生一起特殊的性病案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，意外被檢驗出梅毒陽性，男童爸媽對此震驚不已，互相質疑對方私生活，還拉著幫忙照顧男童的爺爺、奶奶一起加入檢查追感染源。結果醫院檢驗結果出現驚人發展，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是陽性，男童媽媽感到十分懊悔，透露可能是奶奶一種壞習慣害了孩子染病，「我們也說了好多次這個習慣，但奶奶都不改」。

根據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，一名男童進行外科手術前夕，院方為他安排抽血檢查，但血液結果卻顯示男童是「梅毒陽性」，令醫師當場驚呆，馬上通知男童爸媽不能動手術，必須先治療梅毒。而男童爸媽得知當下崩潰不已，開始懷疑彼此私生活有問題，導致親生孩子染病，雙方爆發激烈爭吵，但再多憤怒情緒都於事無補，還是得盡快找出導致男童染上梅毒的感染源。

最終男童全家人包含爸爸、媽媽，連家中照顧孩子的爺爺、奶奶也一同加入身體檢查。不過，當醫院報告出爐卻令人大吃一驚，全家人都是梅毒陰性，只有奶奶是梅毒陽性，奶奶極有可能就是害男童染病的罪魁禍首，但奶奶得知消息後陷入沉默，並未交待為何染上梅毒。男童媽媽感到相當鬱悶又懊悔，指出奶奶有個壞習慣一直改不掉，喜歡把食物在嘴巴嚼碎後餵給孫子說好消化，「我們說了好多次這個習慣，奶奶都不改，不知道昊昊（男童）的病是不是跟這個習慣有關係」。

男童母親表示，奶奶喜歡先將食物在嘴巴嚼碎後，再餵給孫子。情境示意圖。圖／AI生成
男童母親表示，奶奶喜歡先將食物在嘴巴嚼碎後，再餵給孫子。情境示意圖。圖／AI生成

杭州市中醫院皮膚科醫師袁丞達直言，如果男童奶奶有這種不良習慣，間接將梅毒傳染給孫子「也是有可能的」，袁丞達表示，「梅毒的唯一傳染源是梅毒患者，患者的血液、唾液、精液等都可檢測到梅毒螺旋體存在。梅毒主要透過性行為傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳染」。

袁丞達猜測，男童奶奶在咀嚼食物過程中，可能是牙齦出血、唾液汙染食物，還堅持嚼碎餵給孫子吃，孫子就可能被梅毒螺旋體感染，因此染上梅毒。

性行為 皮膚科

延伸閱讀

1歲姪女繼承公婆家產「奶粉下毒」害癱瘓 大伯母一審判死刑

相關新聞

2歲陸童染上梅毒掀家庭革命 就醫檢查才知「奶奶是陽性」1習慣鑄下大錯

近期中國大陸發生一起特殊的性病案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，意外被檢驗出梅毒陽性，男童爸媽對此震驚不已，互相質疑對方私生活，還拉著幫忙照顧男童的爺爺、奶奶一起加入檢查追感染源...

揭江蘇海鮮市場「鬼秤」 博主遭一票人圍堵逼刪影片

博主「狂飆兄弟」日前發視頻稱，他在江蘇連雲港海鮮蔬菜直銷市場買海鮮時遇「鬼秤」，與對方理論時不僅遭圍堵滅證，連市場管理人...

謠傳「隨便撿」！四川養殖場損失萬斤蝦 每晚兩三百人闖入

位於四川的一處稻蝦養殖基地近日出現失控場面，因為社群媒體的誤傳，竟湧入大批人潮來「撿」蝦，一個晚上兩三百人，路邊停滿了車...

嫌祖傳醃蛋罐造型晦氣男子僅賣4000元 後得知是價值8億元代青花瓷

中國大陸遼寧鞍山一名男子嫌祖傳瓷罐不吉利，僅以1000元人民幣（下同。約4000元新台幣）的價格賣給當地文物站，事後才得知瓷罐已有千年歷史，價值更高達2億元（約8億元新台幣）。

小紅書驚見串燒小丑魚 笑稱「大人小孩都愛吃」網友轟：喪心病狂

一見到小丑魚，就會聯想起兒時的童年回憶《海底奇兵》中的主角──毛仔。近日，就有大陸網友在社交平台分享串燒魚的相片，驚見串在竹籤上的卻是小丑魚和其他「朋友仔」！原po更大指「這是甚麼魚好漂亮」，令網友大叫崩潰：「好喪心病狂！」

男子跟風「上吊式健身」改善頸椎病 竟意外上吊身亡

5月15日，網傳重慶一男子在自己家裡的社區使用者外的健身器材鍛煉時不慎發生意外身亡。目擊者透露，該名男子在小區里用網上學的健身方法，通過吊脖（頸）健身來改善肩部疼痛和頸椎問題，沒想到用力過猛，直接吊脖而亡。目擊者稱，「（他）吊在索繩上，吊死了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。