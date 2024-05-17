嫌祖傳醃蛋罐造型晦氣男子僅賣4000元 後得知是價值8億元代青花瓷

中國大陸遼寧鞍山一名男子嫌祖傳瓷罐不吉利，僅以1000元人民幣（下同。約4000元新台幣）的價格賣給當地文物站，事後才得知瓷罐已有千年歷史，價值更高達2億元（約8億元新台幣）。

據大陸媒體報導，該名男子的母親當年欲將祖傳醃鴨蛋的瓷罐送給鄰居，惟被嫌棄「這罐子看着晦氣，像是裝骨灰的。」

當時適逢鞍山文化部在徵集散落民間的文物，男子便帶着瓷罐到文物站售賣，工作人員先是開價200元（約800元新台幣），其後又補上800元（約3200元新台幣）「差價」，最終以1000元（約4000元新台幣）成交。

據介紹，該瓷罐被鑑定為「元青花松竹梅紋八棱罐」青花瓷，高39.7cm，口徑15.3cm，腹八面有松、竹、梅以及蓮池水禽的圖案，其構圖繁而不亂，質地晶潔且氣韻非凡。

值得一提的是，全球範圍內，元青花松竹梅紋八棱罐現時僅存2件。當年以1000元（約4000元新台幣）脫手的「醃蛋罐」如今是遼寧省博物館的鎮館之寶；而另外1件則在泰國古都素可太塔基出土。

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文章授權轉載自《香港01》