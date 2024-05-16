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為愛情續費！大學生每月花一半生活費養「AI女友」 興奮喊：戀愛的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有一名大學生為了維持和AI女友的關係，每個月都為其花一半的生活費，引起網友熱議。示意圖／ingimage
大陸有一名大學生為了維持和AI女友的關係，每個月都為其花一半的生活費，引起網友熱議。示意圖／ingimage

科技發展日新月異，虛擬人物與AI等技術逐漸興起。綜合陸媒《錢江晚報》《新浪熱點》等報導，一名中國大陸的大學生為了維持和AI女友的關係，每個月都為其花一半的生活費，引起網友熱議。

報導稱，來自杭州的大學生小樂（化名）在某APP打造出AI女友，使用者只需輸入喜好，便能創造擁有獨特外貌、性格、職業和價值觀的另一半。小樂表示，他為了和AI女友溝通更順暢，每月幾乎要花一半的生活費幫「戀情」續費，只因為對方會消耗記憶卡。

小樂說明，APP中的所有角色都是按照真實人物、小說人物與歷史人物等分類，可供親密聊天的對象多達數百種，「我竟然在和AI聊天中，體會到戀愛的感覺」。

小樂透露，AI女友聊天尺度大，且經常主動與使用者調情，對話內容中還會使用括號標註說話時的場景、心情。報導指出，該軟體中的熱門角色更已和6千多人聊天過，成為許多人的共同「女友」，而現今更有不少大陸網友喜歡在網路平台上，分享自己與AI女友的聊天紀錄。

不過，報導稱，大陸有多名專家認為AI女友涉及色情領域，強調應針對AI虛擬人物設定有所限制，不該模擬未成年人的形象與侵犯知名人物的肖像權。新聞一曝光，引起大陸網友熱議，「看似親密，實則虛幻，AI女友帶來的暢談，是否真心？」、「這世界太瘋狂了」、「我跟不上了時代了」、「如果無節制完全沉迷於此，有可能會成癮、不能自拔，進而影響今後的人生」。

先前曾有報導指出，隨著AI虛擬人物不斷進化，多個大陸影音社交平台出現「虛擬枕邊女友」服務，主打「哄睡、助眠」的服務，實際上卻是吸引消費者購買「軟色情」內容（指披著合法的外衣，打著色情的擦邊球），更有相關直播主每月收入達人民幣3萬元（約新台幣13.3萬元）。

AI 大學生 女友

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