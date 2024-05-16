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男子跟風「上吊式健身」改善頸椎病 竟意外上吊身亡

香港01／ 撰文：許祺安
瀋陽一處健身運動場近日興起「新運動」，不少人都在一條單杠上掛上「U字型」帶子，在墊上軟墊後，就把下巴之後腦懸在帶子上，固定好就提腳離開地面，如蕩秋千一樣前後搖擺。（路透社）
瀋陽一處健身運動場近日興起「新運動」，不少人都在一條單杠上掛上「U字型」帶子，在墊上軟墊後，就把下巴之後腦懸在帶子上，固定好就提腳離開地面，如蕩秋千一樣前後搖擺。（路透社）

5月15日，網傳重慶一男子在自己家裡的社區使用者外的健身器材鍛煉時不慎發生意外身亡。目擊者透露，該名男子在小區里用網上學的健身方法，通過吊脖（頸）健身來改善肩部疼痛和頸椎問題，沒想到用力過猛，直接吊脖而亡。目擊者稱，「（他）吊在索繩上，吊死了。」

據瞭解，「上吊式健身」風靡大陸老人群體。不少人會在社區的戶外健身器材單杠上掛上「U字型」帶子，墊上軟墊後，就把下巴之後腦懸在帶子上，固定好就提腳離地，如蕩秋千一樣前後搖擺。

瀋陽一處健身運動場近日興起「新運動」，不少人都在一條單杠上掛上「U字型」帶子，在墊上軟墊後，就把下巴之後腦懸在帶子上，固定好就提腳離開地面，如蕩秋千一樣前後搖擺。（路透社）
瀋陽一處健身運動場近日興起「新運動」，不少人都在一條單杠上掛上「U字型」帶子，在墊上軟墊後，就把下巴之後腦懸在帶子上，固定好就提腳離開地面，如蕩秋千一樣前後搖擺。（路透社）

「吊脖健身」風靡大陸老人群體

《人民網》2021年就有報導稱，「吊脖健身」鍛煉類似臨床上的「頸椎牽引」，熱衷於「吊脖健身」的中老年人，以為讓脖子受到牽引就對頸椎有好處。不過有醫生警告，像這種不正當的「吊脖健身」，牽引力量遠大於臨床治療所需，可能會損傷神經組織、肌肉、肌腱和韌帶等，加重病情，甚至可能會引起截癱、危及生命。

報導提醒，是高強度的「吊脖」式牽引有可能將已經不穩定的椎間盤內核結構破壞，進一步壓迫神經，加重疼痛、麻木癥狀，甚至有可能造成癱瘓、死亡等不良後果。因此，做牽引治療前一定要到正規醫院完善相關檢查，經過專業醫生評估後，在醫生的指導下進行牽引治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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