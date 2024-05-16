男友家變「垃圾屋」！雜物堆成山兼遍地蟲屍崩潰求助：怎麼解決

在家中囤積雜物不但浪費空間，還可能衍生蟲害。日前有網民發文稱男友母親在家中收藏大堆雜物，屋內寸步難行 ，「 500幾600呎的房子變得只剩50英尺的走廊 」，且還遍地蟲屍，每次登門必會被昆蟲所咬。男友無法忍受故已搬走數年，2周前回家卻發現家中情況依舊，所以向網友求助。有網友建議樓主尋求專業協助或關愛隊幫忙，「找關愛隊」、「花一些錢找清潔公司全部掉了他」，但有人就覺得囤積雜物的心態才是根源，「轉個頭其實又會再重蹈覆轍」、「找社工和屋主聊一下了」。

該名女生在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文尋求網友意見，以解決男友母親在家中囤積雜物的問題。她表示男友家人在屋中放置了大量雜物，還受蟲害影響，「整間屋子又多雜物多蟲屍，還要不知道是不是蚤，上親去一定被亂咬」。數年前男友因無法忍受家中情況而遷出，沒想到數年來情況未曾改善。

樓主指，過去也曾試過清理雜物，但收效甚微，因為男友母親會把雜物再次撿回家中 ， 「 他家人扔多少就撿回幾個回來 」 。而屋內的走廊、廁所、房間也同樣堆滿雜物 ， 「 500幾600呎的房子能變到回50英尺的走廊（可以走 ） 」 。

靠窗的牆也被雜物圍住，只有半個窗戶露出來。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

從照片可見，大門無法完全打開，屋中雜物放到如牆身差不多高度，且已填滿了大半個廳，中間僅留下1個狹窄的通道供人走過。雜物中有大量塑膠箱、塑膠袋、塑膠瓶，而靠窗的牆也被雜物圍住，只有半個窗戶露出來，實難想像平日該如何開關窗戶。

樓主表示，現在男友家中出現經濟問題，急需大筆資金周轉，但就算想出售單位也無從入手，「 但層樓現在這樣根本沒人想要」。因此樓主決定發文問網友「到底怎麼可以解決到啲囤積問題？」及「有什麼收拾房子公司可以幫到」。

不少網友看完照片都大呼震驚，直言是「垃圾屋 」，「存了那麼多垃圾」、「看到也很麻煩」; 也有人覺得下決心清理應能處理得來，「囤得也算整齊」、「也還有位看到電視」、「未去到災難級還有救」。有網友建議樓主尋求專業協助或關愛隊幫忙，「花一些錢找清潔公司全部掉了他，清完把一執房子，應該賣得出」、「重點要看那個人肯不肯把，但有蟲真的最好找清潔公司，有蟲有虱基本上都最好清全部雜物他」、「找當區綜合家庭服務中心，再轉介囤積服務，不過前提要囤積的家人有動機處理」、「找關愛隊」。

但是，有網友就認為囤積雜物的心態才是根源，擔心就算收拾房子也成效不大，只會故態復萌，「清完之後，我相信戶主，轉個頭其實又會再重蹈覆轍」、「家人可能要看病」、「找社工和屋主聊一下了」。

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文章授權轉載自《香港01》