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巴士活春宮？男生外套遮蓋、女生頭部搖晃 不明液體直接吐地

香港01／ 撰文／ 凱薩琳
大陸山東近日瘋傳1段疑似「巴士活春宮」影片，指有年輕情侶在車廂內做出可疑動作，全程都被人拍下。圖／ingimage
大陸山東近日瘋傳1段疑似「巴士活春宮」影片，指有年輕情侶在車廂內做出可疑動作，全程都被人拍下。圖／ingimage

想親熱也要看場合，大陸山東近日瘋傳1段疑似「巴士活春宮」的影片，指有年輕情侶在車廂內做出可疑動作，全程都被人拍下。片段在社交平台「X」（前稱Twitter）瘋傳，顯示有該男生用外套遮蓋下身，但仍能見到女生頭部於其腹下有所動作，外套上下搖晃疑似在口交，其後該女生從外套冒出頭來，更把大口白色不明液體直接吐在地上。

瘋傳片段長約6分鐘，據悉是山東省日照市1名學生率先在網上「爆料」，其後迅速傳開。據了解，事發時巴士正在駛經山東濰坊市，雖未有透露拍攝日期，但片段中可見為白天，巴士上亦有其他乘客。

片段顯示，1名男生坐於巴士靠走廊的座位，正拉緊外套蓋著身體，其懷中微微隆起，能清晰見到外套出現上下起伏的情況，而一陣搖晃後，清楚見到1名長髮女生從外套冒出，並手執1張紙巾，其後女生把大口白色液體直接吐在地上。

該片段在社交平台「X」瘋傳後，不少網友都認為小情侶在巴士上演活春宮，相信兩人疑似口交，行為十分離譜。有人更怒斥女生將口中液體直接吐地，除了惡心及欠缺公德心，更是有欠衛生。由於片段拍攝到男女容貌，有傳小情侶被「肉搜」而身份曝光。

男生的外套經一陣搖晃起伏後，清楚見到1名長髮女生從外套冒出，其後女生把大口白色液體直接吐在地上。（X影片截圖）
男生的外套經一陣搖晃起伏後，清楚見到1名長髮女生從外套冒出，其後女生把大口白色液體直接吐在地上。（X影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

巴士 活春宮

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