中國大陸網友建議電梯｢左行右立｣遭地鐵拒絕 多地因安全隱患已不提倡

許多地方的地鐵站、商場等場所的扶手電梯都有「左行右立」或「右行左立」的習慣，會讓其中一邊出來給趕時間的人行走，部分輿論也會以此作為衡量一個城市文明程度的標準。近日，四川成都就有網民向官方咨詢在上下班高峰期間，地鐵是否可以引導乘客使用扶手電梯時「左行右立」。對此，成都地鐵回應指，為保障大家的安全，不提倡「左行右立」，建議民眾乘坐扶手電梯時保持靜立。事實上，隨着對安全隱患的關注，多地已不提倡相關做法。

在「問政四川」平台，有網友留言，咨詢成都地鐵能不能在早高峰用喇叭提醒引導乘客「左行右立」，左邊讓有急事的人行走，「有時候就遲到個兩三分鐘真急死個人」。

對此，成都地鐵回應指，就扶手電梯運行本身而言，並沒有「左行右立」的說法。從長遠來看，「左行右立」也的確會對扶手電梯構成一定影響，由於一側承重，鏈條磨損會加劇，而且電梯每級階梯的高度遠高於普通步行樓梯，在上面行走存在摔倒、跌倒的風險，尤其高峰期間，人流量較大時，一旦前面有人摔倒，後面的乘客避讓不及就有可能引發大面積的踩踏。

因此，為保障大家的安全，成都地鐵不提倡「左行右立」，建議乘客乘坐扶手電梯時保持靜立。如果確實有急需，乘客可以選擇步行樓梯快速通行。

報道指，「左行右立」的做法最早可以追溯到1944年，英國倫敦地鐵「請站到右側」的標識。其一度被視為文明禮讓的習慣，獲世界上不少大城市推行和提倡，成為城市發達和文明程度的某種「風向標」。

然而「左行右立」卻存在安全隱患，也不一定高效。曾有研究指出，當扶手電梯兩側同時站人，每分鐘可運送113名乘客，可「左行右立」時，每分鐘可運送的乘客就降至81名，而且還讓更多乘客堵在了扶手電梯的入口處。長此以往，還會導致扶手電梯輕微傾斜，也更容易導致電梯事故，數據顯示，約四分之三的扶手電梯事故是人們走動所致。

根據目前實施的國家標準（GB16899-2011），扶手電梯的梯級高度一般為21cm，最高不得大於24cm，高於公共場所樓梯要求的設計高度13cm至18cm；此外，扶手電梯的梯級深度不能小於38cm，遠高於普通樓梯的踏步寬度最低要求22cm。另一方面，商場電梯的速度通常是每秒 0.5 米，而地鐵的則屬於「高速電梯」，達每秒0.65至0.7米。從設計原理看，扶手電梯的坡度較日常的建築機制結構的樓梯要高，並不適合行走。

亦因此，近年來已有多地取消了「左行右立」的倡議，包括北京、上海、廣州、南京，以及香港。香港機電署已明確指出，在扶手電梯上行走是「危險行為」。即使是大力推廣有關做法的日本地鐵公司，也早在10年前修改了站內廣播，把「讓出左側通道」的引導刪除，改為「請勿行走」。

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文章授權轉載自《香港01》