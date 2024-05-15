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40歲男打羽毛球...球友查覺4警訊即送醫救回一命 醫生檢查證中風

香港01／ 撰文：夏洛特
徐先生贈送錦旗予球友阮培弟醫師，答謝他救命之恩。（微博影片截圖）
徐先生贈送錦旗予球友阮培弟醫師，答謝他救命之恩。（微博影片截圖）

留意身邊人的身體變化隨時可能救人一命！近日中國大陸1名年約40歲男子打羽毛球時精神萎靡、步履不穩、眼矇口歪，被中醫師球友發現不對，即時終止運動，建議他速速就醫。男子到醫院檢查後發現腦部小血管破裂，的確是中風，所幸及早就醫。醫生提醒，視野模糊、說話含糊；臉部、四肢突然麻木；身體搖晃或無法保持站姿等，都是中風先兆，如發現身邊人出現上述情況，應即時送其就醫。

根據《中國藍新聞》報導，紹興的徐先生（化名）今年不到40歲，身形微胖，他任職金融行業，平日工作較忙碌，閑時愛打羽毛球放鬆心情。近日他約球友一起到球場打羽毛球，其中1名球友阮培弟發現徐先生精神不振，睡眼惺忪，嘴巴略歪，運動時步姿不穩，於是即時上前詢問他的情況，徐先生也表示有些頭暈頭痛。阮培弟即叫徐先生停止打球，馬上到醫院檢查。

原來阮培弟是當地某中醫院的腦外科主任，他看出徐先生不妥，懷疑徐先生有中風可能。徐先生之後到醫院一查，的確顯示他腦部出現小血管破裂，確診腦中風，所幸及時發現，並未出現危重情況。事後徐先生贈送錦旗予球友阮培弟，答謝他救命之恩。

醫生提醒，高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病等慢性病患者，及有不良生活習慣如吸煙、喝酒、肥胖等人士，均是中風高危群組。中風發生急速，往往令人措手不及，但事實上中風也有先兆，包括說話模糊；臉部、手臂或腿部突然麻木；視覺模糊；非走動時出現搖晃，或無法保持站立姿勢等。醫生建議，如發現周圍有人出現上述任何徵狀，應立即送其就醫。

（中國藍新聞）

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文章授權轉載自《香港01》

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