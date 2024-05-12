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面試被問「針掉進大海怎撈出？」 求職者神回答秒獲錄取

香港01／ 布萊恩
某些公司面試目的在考驗員工應變能力，大陸有公司面試時就詢問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」結果其中1名「求職者」智慧回答獲即時錄取。示意圖／ingimage
某些公司面試目的在考驗員工應變能力，大陸有公司面試時就詢問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」結果其中1名「求職者」智慧回答獲即時錄取。示意圖／ingimage

某些公司面試目的在考驗員工應變能力，中國大陸有公司面試時就詢問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」結果其中1名「求職者」智慧回答獲即時錄取。網友看後熱議，有人認為這些題目能篩選腦袋靈活的人；但也有人認為題目「譁眾取寵」，實際作用不大。

綜合陸媒報導，大陸1家公司正招募員工，而老闆為了檢驗自家公司面試官招募新員工選拔過程，於是假裝「求職者」面試，結果靠「神回覆」獲得錄取。

這場面試以線上方式進行，面試官問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」面對這種「刁鑽」問題，老闆不慌不忙回覆：「針是掉到大海裡呀！我如果用吸鐵石把它吸出來，繩子又不夠長，肯定不行；如果我用桶撈，大海裡的水太多，估計一生都撈不完；用網捕，又不現實！」

之後老闆把答案轉到「沉默成本」，說「這針掉下去是過去發生的事情，看它的成本、功用是否對後面的決策有影響，沒有影響，既往不戀，縱情向前。過去的就讓它過去吧」。

面試官聽後追問「如果從產品經理的角度去談這個問題呢？」老闆回應「從產品經理角度，對產品的需求背景及這根針是什麼樣的針？它為什麼會掉到大海裡？掉到大海裡，對產品有什麼影響？為什麼會去撈它？它的價值大嗎？撈針會有什麼樣的收益？有什麼樣的成本等方面進行了考慮。」接著進行具體對比，「如果這針是縫衣服的，那最終的結果是縫衣服，針只是縫的過程中的參與，我們可以換種方式來縫，只要達到把衣服縫好的結果就行，當然可以重新買一支針。如果針是一個科研專案的成果，意義寶貴，那就要規劃如何去撈，用什麼工具去撈？」

不過面試官再問「如果老闆就是讓你把針撈出來，你又怎麽辦？」這道題看似只有「做」或「不做」、考驗員工「忠誠」，但作為老闆，他也有不同見解，「如果我只是機械地聽從老闆的每1句話，那我也沒有什麽職場競爭力，你們也不會招聘我，隨便找1個人都可以。所以我會根據我的專業能力來選擇聽不聽」。

面試官最後問，「如果你覺得老闆的需求不靠譜，你會怎麼辦？」報導未具體說明老闆如何回應，但老闆最終仍獲得「錄取」。

這道面試問題令網友熱議紛紛，有人認為這些題目能篩選腦袋靈活的人，「反正就是要懂得死的都會被說成活的就對了。面試官總會出奇不易」也有人嘗試解答，「不要糾結於一根針」、「再去買一根啊！浪費時間在那邊思考如何解決，不如直接去買1根不是更能解決問題」、「我不會大海撈針，趕快再去買1根新的，節省時間」、「等海神拿出金針、銀針、鐵針」。

但也有人認為題目「譁眾取寵」，實際作用不大，「不用時間成本嗎？搞一堆譁眾取寵的問題」、「真有人這樣問你，就站起來走出去就好，真的別待在這種公司」。

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文章授權轉載自《香港01》

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