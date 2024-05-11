快訊

中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

新北三重命案！民眾報案母失聯 警破門赫見「3屍體被布捆」疑祖孫三代遇害

大陸刮起新潮流！年輕人流行辦公桌種香蕉 網曬作品「禁止蕉綠」

中央社／ 台北11日電
國社交平台近日刮起一股新潮流，竟然是在辦公桌種香蕉。圖／擷自微博@植物人史軍
國社交平台近日刮起一股新潮流，竟然是在辦公桌種香蕉。圖／擷自微博@植物人史軍

中國社交平台近日刮起一股新潮流，竟然是在辦公桌種香蕉。此前有業者腦筋動得快，將鮮切分段的蘋果蕉、小米蕉，妝點成為綠色植物，還附上「禁止蕉綠」的掛牌，深獲年輕人的喜愛，躍為最新的舒壓方式。

綜合海報新聞、天下網商報導，在辦公桌養水培香蕉，近日成為中國社交平台的熱門話題。不少網友曬出自己的「作品」，分享辦公室的「蕉點」由綠轉黃的過程，意味著「焦慮化散」。

「90後」杭州女生張晨扛著一捆綠色的水培鮮切香蕉枝走進辦公室時，吸引了一大群同事的圍觀。大家帶著「這是什麼」的疑問看著張晨安裝好她的植物—往花瓶中插入鮮切香蕉枝，再掛上「禁止蕉綠」的小紙條。在接下來的一週，它將由綠變黃，成為實實在在可以吃的水果

小紅書上，年輕人紛紛曬出自己的「蕉綠預約單」。有網友表示，種的第一天，同事們就在蕉身上寫下了自己的名字，等熟了來收貨。她覺得，這有利於調節緊張的職場氛圍。

許多人表示，養水培香蕉不止能收穫香蕉，還能拉近和同事的距離。隨著香蕉的成熟，同事之間也變熟了，一週時間達成「香蕉社交」。有受訪者說：「熟了之後還可以和同事一起分著吃，一舉兩得。」既瓜分了焦慮，又「蕉」到了朋友。

水培鮮切水果枝，已成為中國電商平台新網紅。除了種香蕉是「拒絕蕉綠」，種鳳梨則是「動感光菠」；種小番茄是「薪水番番」；種小南瓜是「萬事不南」。年輕人的哏文化賦予了這些蔬果全新的靈魂。

中共 小紅書 年輕人 水果 職場 電商 香蕉

延伸閱讀

台灣之光妮妃雅拿下美國變裝秀冠軍！關於他的 6 件事， Lady Gaga、Ariana Grande 都是粉絲，即將站上巴黎奧運舞台！

1天熱賣40箱！水果店「開20年只賣一種」 老闆曝堅持背後緣由

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

山豬「人生畢業了」 香蕉曬他模仿精華影片：可愛形象永留大家心中

相關新聞

大陸刮起新潮流！年輕人流行辦公桌種香蕉 網曬作品「禁止蕉綠」

中國社交平台近日刮起一股新潮流，竟然是在辦公桌種香蕉。此前有業者腦筋動得快，將鮮切分段的蘋果蕉、小米蕉，妝點成為綠色植物...

中國五一假期後調休 有人連上12天班：很窒息

中國日前連續在清明和五一假期實行調休的做法已引來廣泛不滿。由於5月11日（星期六）需要上班，不少在當天本應休假的每周單休...

街舞比賽男童｢哭著狂炫絕招｣全場炸裂 網讚：哭是態度、跳是技術

近日，山西運城一場街舞比賽海選現場，一名小男孩由於在台下剛睡醒，哭著上場，但絲毫不影響舞技發揮，上台後連放「舞技大招」，邊哭邊炸場，豔驚四座。

安徽消防在水泥塊中挖出屍體？滲人影片流傳 警方證實且嫌犯歸案

5月10日，一段「警方和消防疑似在水泥塊中挖出屍體」的影片在大陸引發關注，安徽阜陽潁東警方稍晚通報，證實這宗「水泥封屍案」，且嫌犯已於8日抓獲。

1天熱賣40箱！水果店「開20年只賣一種」 老闆曝堅持背後緣由

一般的水果店裡會陳列各式各樣的水果供顧客挑選，不過一間在中國浙江杭州的水果店速迅爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果，卻每天都有許多顧客前來購買，引發網路熱議，紛紛好奇這間「香蕉專賣店」的經營模式...

3狂犬咬傷16人！多人腿現齒印紅腫 孩童臉部被咬送院 1狗遭打死

湖南省邵陽市發生狂犬咬傷人事件！陸媒報導，咬人的狗共有3隻，16名路人出現不同程度咬傷，當中有孩童遭咬傷臉部需送院救治。網上瘋傳事發影片，見到1名男子被狗咬傷小腿；其後醫院內有4名被狗咬傷的傷者正接受救治，他們的小腿多處出現紅腫齒印，當中有孩童臥床，家長在旁安慰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。