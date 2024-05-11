大陸刮起新潮流！年輕人流行辦公桌種香蕉 網曬作品「禁止蕉綠」
中國社交平台近日刮起一股新潮流，竟然是在辦公桌種香蕉。此前有業者腦筋動得快，將鮮切分段的蘋果蕉、小米蕉，妝點成為綠色植物，還附上「禁止蕉綠」的掛牌，深獲年輕人的喜愛，躍為最新的舒壓方式。
綜合海報新聞、天下網商報導，在辦公桌養水培香蕉，近日成為中國社交平台的熱門話題。不少網友曬出自己的「作品」，分享辦公室的「蕉點」由綠轉黃的過程，意味著「焦慮化散」。
「90後」杭州女生張晨扛著一捆綠色的水培鮮切香蕉枝走進辦公室時，吸引了一大群同事的圍觀。大家帶著「這是什麼」的疑問看著張晨安裝好她的植物—往花瓶中插入鮮切香蕉枝，再掛上「禁止蕉綠」的小紙條。在接下來的一週，它將由綠變黃，成為實實在在可以吃的水果。
在小紅書上，年輕人紛紛曬出自己的「蕉綠預約單」。有網友表示，種的第一天，同事們就在蕉身上寫下了自己的名字，等熟了來收貨。她覺得，這有利於調節緊張的職場氛圍。
許多人表示，養水培香蕉不止能收穫香蕉，還能拉近和同事的距離。隨著香蕉的成熟，同事之間也變熟了，一週時間達成「香蕉社交」。有受訪者說：「熟了之後還可以和同事一起分著吃，一舉兩得。」既瓜分了焦慮，又「蕉」到了朋友。
水培鮮切水果枝，已成為中國電商平台新網紅。除了種香蕉是「拒絕蕉綠」，種鳳梨則是「動感光菠」；種小番茄是「薪水番番」；種小南瓜是「萬事不南」。年輕人的哏文化賦予了這些蔬果全新的靈魂。
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