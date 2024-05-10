街舞比賽男童｢哭著狂炫絕招｣全場炸裂 網讚：哭是態度、跳是技術

近日，山西運城一場街舞比賽海選現場，一名小男孩由於在台下剛睡醒，哭著上場，但絲毫不影響舞技發揮，上台後連放「舞技大招」，邊哭邊炸場，豔驚四座。

綜合陸媒報道，山西運城近日舉辦在一場街舞海選比賽，一名6歲幼稚園男童在主持人的帶領下登上舞台，他哭得一把鼻涕一把眼淚，感覺對於上台不怎麼願意。

但誰知音樂一下，他的手腳立即隨著不斷擺動，接著做出大風車等一招又一招的高難度地板動作，而且整個人頭頂地板，展現絕佳平衡感，大招連發令全場炸裂，許多人都看得目瞪口呆。

影片拍攝者高姓男子指出，「他在台下等到睡著了，上場的時候是他媽媽把他給叫醒，把他帶到台上的。但是沒想到他各種『亂飛』，動作都很高難度，有種青銅變王者的感覺。」

跳舞影片事後被上傳網絡，引發網民熱烈回響。有人說「上一秒哭哭唧唧，下一秒直接起飛」、「我不是菜，只是起床氣比較大（捂臉）」、「被迫營業啊」、「哭是態度，跳是技術」、「嗚嗚嗚…在場的…沒有一個…是我的對手」、「老天爺追著餵飯啊」

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文章授權轉載自《香港01》