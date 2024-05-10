安徽消防在水泥塊中挖出屍體？滲人影片流傳 警方證實且嫌犯歸案

5月10日，一段「警方和消防疑似在水泥塊中挖出屍體」的影片在大陸引發關注，安徽阜陽潁東警方稍晚通報，證實這宗「水泥封屍案」，且嫌犯已於8日抓獲。

《新京報》報道，拋屍地在阜陽當地一處河道。當地知情人稱，警方抓到嫌犯後，嫌犯戴著鐐銬指認現場，這才找到了受害者。

根據當地知情人描述，受害人在一個混有水泥箱子裡，拋屍地附近有一座橋，兩側都是田地，「河水是活水，兩邊都是田地，沒有什麼住戶在附近。」

依據網傳影片顯示，在一處被警戒線圍起來的區域內，兩名消防人員和一名拿著電鑽的工作人員，正清理地面上一個水泥塊。

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文章授權轉載自《香港01》