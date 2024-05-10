1天熱賣40箱！水果店「開20年只賣一種」 老闆曝堅持背後緣由

一般水果店裡會陳列各式各樣的水果供顧客挑選，不過一間中國浙江杭州的水果店近期爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果，卻每天都有許多顧客前來購買，引發網路熱議，紛紛好奇這間「香蕉專賣店」的經營模式。

據《網易》報導，位於杭州的「陳記水果」已經開了20多年，窄小店面只販售香蕉一種水果，走進後面的倉庫，可以看到開著冷氣，近百箱的香蕉一箱箱堆高。香蕉主要來自海南和越南，一串5.7元人民幣（約新台幣26元），一天批發量高達200箱，零賣可以賣到40箱，客源有許多是街坊鄰居。

近百箱的香蕉在後方倉庫一箱箱堆高。圖／取自《網易》

水果店老闆姓陳，說話帶福建口音，年輕時曾在南方小鎮上經營水果生意，那裡的香蕉品質極佳，深受當地人喜愛。後來他來到杭州，決定將最好的品質帶給顧客，並開了一間只販售香蕉的水果店。

消息曝光後，不僅登上了熱搜，也掀起網友熱烈留言，「一生只做一件事，厲害的」、「能堅持在一個地方只賣一種產品的人真的很難得」、「在同一個店址賣20年香蕉好驚人」、「佩服他的勇氣，香蕉是最難保鮮、耗損最大的水果」、「今年香蕉特別便宜，整箱利潤都只有2-3塊(人民幣)，這夠冷氣空調錢嗎？」、「之前家住九區的時候也經常去買」、「這家我很早也去過，竟然還在」。

不過也有網友表示「人家搞批發的這不很正常嗎？」、「不是很正常，我們菜場有3家只賣香蕉的」、「日本也有這種只賣香蕉的專賣店」。