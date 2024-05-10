快訊

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄大股東老夫妻遭騙6千萬慘例印證

線上遊戲拍成真實紀錄片！法國《登入無盡島》虛擬世界裡的人生

NBA／華盛頓外線爆發聯手唐西奇 獨行俠賞雷霆季後賽首敗

1天熱賣40箱！水果店「開20年只賣一種」 老闆曝堅持背後緣由

聯合新聞網／ 綜合報導
一間位在中國浙江杭州的水果店速迅爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果。圖／取自《網易》
一間位在中國浙江杭州的水果店速迅爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果。圖／取自《網易》

一般水果店裡會陳列各式各樣的水果供顧客挑選，不過一間中國浙江杭州的水果店近期爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果，卻每天都有許多顧客前來購買，引發網路熱議，紛紛好奇這間「香蕉專賣店」的經營模式。

《網易》報導，位於杭州的「陳記水果」已經開了20多年，窄小店面只販售香蕉一種水果，走進後面的倉庫，可以看到開著冷氣，近百箱的香蕉一箱箱堆高。香蕉主要來自海南和越南，一串5.7元人民幣（約新台幣26元），一天批發量高達200箱，零賣可以賣到40箱，客源有許多是街坊鄰居。

近百箱的香蕉在後方倉庫一箱箱堆高。圖／取自《網易》
近百箱的香蕉在後方倉庫一箱箱堆高。圖／取自《網易》

水果店老闆姓陳，說話帶福建口音，年輕時曾在南方小鎮上經營水果生意，那裡的香蕉品質極佳，深受當地人喜愛。後來他來到杭州，決定將最好的品質帶給顧客，並開了一間只販售香蕉的水果店。

消息曝光後，不僅登上了熱搜，也掀起網友熱烈留言，「一生只做一件事，厲害的」、「能堅持在一個地方只賣一種產品的人真的很難得」、「在同一個店址賣20年香蕉好驚人」、「佩服他的勇氣，香蕉是最難保鮮、耗損最大的水果」、「今年香蕉特別便宜，整箱利潤都只有2-3塊(人民幣)，這夠冷氣空調錢嗎？」、「之前家住九區的時候也經常去買」、「這家我很早也去過，竟然還在」。

不過也有網友表示「人家搞批發的這不很正常嗎？」、「不是很正常，我們菜場有3家只賣香蕉的」、「日本也有這種只賣香蕉的專賣店」。

香蕉

延伸閱讀

番茄、葡萄、荔枝一份到底是幾顆？一圖看懂常見夏季水果份量

跟手臂一樣長！牛角蕉一解中南美洲遊子思鄉 適合用煮的

綠色香蕉能吃嗎？一圖看香蕉由綠到黃食用建議！天氣冷熱保存方式略有不同

香蕉價格看俏 全台6成香蕉苗出自香蕉研究所

相關新聞

離譜！陸女飯店裸睡休息「突被開門」 飯店這回應引網友熱議

飯店房突被開門真的嚇人！中國大陸有女子在入住山西臨汾一間飯店，正在裸睡時突然聽到房門防盜鏈被撞擊聲，嚇得花容失色。事後知悉是有飯店員工用鑰匙卡在外強行開門，飯店解釋因職員敲房門沒人回應，想確認房內是否還有客人，便開門再次確認，看到有防盜鏈後就離開了，並無硬闖房間。

1天熱賣40箱！水果店「開20年只賣一種」 老闆曝堅持背後緣由

一般的水果店裡會陳列各式各樣的水果供顧客挑選，不過一間在中國浙江杭州的水果店速迅爆紅，原因是它營業20多年只賣一種水果，卻每天都有許多顧客前來購買，引發網路熱議，紛紛好奇這間「香蕉專賣店」的經營模式...

3狂犬咬傷16人！多人腿現齒印紅腫 孩童臉部被咬送院 1狗遭打死

湖南省邵陽市發生狂犬咬傷人事件！陸媒報導，咬人的狗共有3隻，16名路人出現不同程度咬傷，當中有孩童遭咬傷臉部需送院救治。網上瘋傳事發影片，見到1名男子被狗咬傷小腿；其後醫院內有4名被狗咬傷的傷者正接受救治，他們的小腿多處出現紅腫齒印，當中有孩童臥床，家長在旁安慰。

財富不是衡量人生標準！學者喊月入8萬不如8千快樂 陸網酸爆：讓我不快樂吧

中共中央團校副校長廉思長期研究大陸青年群體，他日前在演講中告訴中國大陸的年輕人，要得到快樂不能只思考個人發展，而是要透過...

在馬桶產子怕被發現…大陸少女竟聯合閨密踩死嬰兒 法院判決結果出爐

大陸甘肅一名19歲少女未婚產子，因擔心被家人責罵，竟與閨密聯合將剛出生的嬰兒踩死。甘肅酒泉市肅州區人民法院日前以故意殺人罪判處產子...

去香港旅遊別穿這樣？妹子曝照片喊「這樣穿真的很…」 全場一看都笑了

去香港旅遊穿搭也要注意？有大陸女子於小紅書發文，直指「來香港千萬不要穿成這樣」，又發布自己在中環拍照「打卡」穿著，認為「很適合拍照打卡」。貼文引來網友爭議，有人大讚「超美喔」、「挺好看的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。