離譜！陸女飯店裸睡休息「突被開門」 飯店這回應引網友熱議
飯店房突被開門真的嚇人！中國大陸有女子在入住山西臨汾一間飯店，正在裸睡時突然聽到房門防盜鏈被撞擊聲，嚇得花容失色。事後知悉是有飯店員工用鑰匙卡在外強行開門，飯店解釋因職員敲房門沒人回應，想確認房內是否還有客人，便開門再次確認，看到有防盜鏈後就離開了，並無硬闖房間。事件引發網友熱議，中國歌手劉維也分享被人亂入房間的經歷，勸女生要特別小心。
綜合陸媒報導，有女網友在網上爆料，指在5月4日在山西臨汾1間飯店房內，還未到退房時間，她正在裸睡休息，突然聽到有人將房門刷開，再撞擊防盜鏈的聲音，嚇得她花容失色，她拿手機準備拍攝闖入者時，對方已離開。樓主隨即致電飯店櫃台，獲悉是有飯店員工用鑰匙卡在外強行開門，她隨即報警，可是警方表示讓樓主與飯店自行協商解決。當時樓主要求翻看飯店的監視畫面被拒絕，於是在網上爆料公審。
事件在網上被瘋傳，飯店則回應是服務員在中午11點20敲門，由於沒人應門，對方想再次確認房間內是否還有客人，才刷卡開門再次確認，看到有防盜鏈後便離開了，當時未有硬闖房間。飯店強調服務員只想提前提醒客人，對方是新來的，承認培訓方面可能做得不足。
陸媒跟進事件，飯店登記記者資料後指會有專人聯絡回覆，然而媒體再多次打電話均被掛斷或無人接聽，其後向該飯店轄區的派出所求證事件，派出所表示不便透露。
貼文引來不少網友熱議，有人認為飯店應尊重顧客，不應在不確定的狀況下亂入房間，「明明就是有安全問題」、「工作人員是培訓不到位」。也有網友表示自己有同樣經歷，「當時我左手抓著豬蹄，右手捧著可樂，門口一個刷錯房門的客人闖了入來，兩人一時間大眼瞪小眼，不知如何是好」。
內地歌手劉維也在微博上發文表示，早前在飯店泡澡期間忘了鎖門，當時他正在浴缸內，服務員問也沒問就推開門走了進來。他提醒：「飯店裡這種事還挺多的，女孩子更要小心！」
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文章授權轉載自《香港01》
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