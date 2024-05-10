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3狂犬咬傷16人！多人腿現齒印紅腫 孩童臉部被咬送院 1狗遭打死

香港01／ 撰文／安祖娜
傷者停在路上按著小腿，看似十分痛苦。圖／截自《香港01》
傷者停在路上按著小腿，看似十分痛苦。圖／截自《香港01》

湖南省邵陽市發生狂犬咬傷人事件！陸媒報導，咬人的狗共有3隻，16名路人出現不同程度咬傷，當中有孩童遭咬傷臉部需送院救治。網上瘋傳事發影片，見到1名男子被狗咬傷小腿；其後醫院內有4名被狗咬傷的傷者正接受救治，他們的小腿多處出現紅腫齒印，當中有孩童臥床，家長在旁安慰。

目前狂犬已遭制服，傷者均得到妥善救治，當局成功找到狗主人，警方正對事件進行調查。有網民表批評當局監管不力，提醒市民需要對貓狗時刻保持警覺。

陸媒報導，湖南省邵陽市隆回縣在4月27日發生狂犬咬傷人事件，16名路人遭3隻狗咬傷。傷者李女士憶述，在上午9時剛開店的時候，1隻狗突然衝入店內，咬傷了她的腳部，她形容「速度很快，那個狗直接衝到店裏咬人，根本反應不過來」；她續指到達醫院後需要接受狂犬疫苗注射，直言「現在仍心有餘悸」。另1名商戶老闆提到當地從未有流浪狗出沒，當時有1隻重約20公斤的灰色土狗遭制服，但1隻黃色的土狗卻逃脫了。

從網上瘋傳的影片看到狗行近1名男子，突然從後咬傷男子小腿，隨即急速逃去。傷者則停在行人路，以手掩蓋著小腿位置，似乎相當痛苦。有片段拍攝到4名傷者在醫療室接受治療，當中有大人有小孩，他們的小腿多處出現紅腫，更有傷者正用花灑沖洗傷口。有傳媒報道，傷者包括1名孩童，他的臉部被狗咬傷，而網上流傳的圖片亦顯示，多名傷者小腿被咬，留下齒印出血及紅腫。

當地衛生部門透露，4月27日有多名遭狗咬的傷者前往該醫療中心接受治療，「來我們這裡的病人都接種了狂犬疫苗，得到了規範處置，相關信息也已經上報」。

當地政府翌日回覆陸媒，查詢表示3隻咬人的狗目前已遭制服，當中有狗已經被打死，而16名路人出現不同程度咬傷，他們均已送往當地的疾控中心接受妥善救治，包括處理傷口和打血清等。當局重申已經找到狗主人，警方正對事件進行調查。

有網友表批評當局監管不力，質疑政府遲遲未有立法規管市民養狗，「平時從來不管，一出事就上新聞」，提醒市民需要對貓狗時刻保持警覺。亦有網友讚揚警方的行動迅速，「這麼快就找到狗主人」，認為傷者至少可以知道哪戶養的狗咬傷自己。

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文章授權轉載自《香港01》

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