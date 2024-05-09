財富不是衡量人生標準！學者喊月入8萬不如8千快樂 陸網酸爆：讓我不快樂吧

中共中央團校副校長廉思長期研究大陸青年群體，他日前在演講中告訴中國大陸的年輕人，要得到快樂不能只思考個人發展，而是要透過工作與更大意義、與國家發展連結。他甚至說，即使你一個月掙8萬，哪怕一個月掙80萬也會倦怠，一個月掙8,000卻很有幹勁。

這番「月入8萬還不如月入8千的人快樂」論點，在網上引起不少討論，不少人高喊：「請讓我不快樂吧！」網上公開訊息顯示，廉思現年44歲，擁有中國人民大學法學博士學位，現任中共中央團校（中國青年政治學院）黨委常委、副校長。

廉思日前在大陸《觀察者網》舉辦的演講中表示，當中國進入小康社會後，物質財富不再是衡量人生價值的唯一標準，一部分年輕人轉往追求更精緻的生活品質，另一部分年輕人則繼續從事商場銷售、外送員等服務業，顯示不同階層年輕人追求的東西不同。

廉思指出，當市場經濟充分發展，年輕人晉升的管道日益收窄，需要找到新的主體性與能動性，「國家確實越來越強大了，我們在世界上的話語權也越來越大，年輕人困惑——厲害了我的國，為什麼我就不厲害？」

廉思解釋，如果把國家比喻成一個發展中的企業，「70後」、「80後」入職時，正好趕上企業迅速擴張期，企業效益好，位子也多，努力一下就能幹到中層。等「90後」、「00後」進入到企業，企業增長速度變慢，位置相應減少，讓年輕人感受到無論如何努力都無法改變命運。

面對這種情境是否還需要努力？廉思舉例說，曾有一名年輕工程師告訴他，「我每個月掙8萬多，大學同學在航空科技一個月掙8千塊錢，我倆工作內容差不多，我在民營企業掙得比他多了，但感覺自己只是在給資本家打工。」

對此，廉思的解釋是，如果工作只是為了改變個人命運、實現階層躍升，遲早有一天會倦怠，「為什麼他的同學一個月掙8千卻很有幹勁？因為他的工作和更大的意義連接起來了，和更大的敘事——國家的發展聯繫起來了。」

面對廉思這番論點，網友紛紛留言吐槽說：「月入8萬的不快樂就由我來承受吧，讓月入8萬的大人去體驗月入8千的快樂去」「有本事你就讓我月入8萬，看看我快不快樂」「知足的話，人現在還在樹上」「想體驗下8萬元/月的不快樂」

還有人說，「月入8萬開不開心我不知道，但我知道的是很多人連月入8千都沒有，坐標深圳」「你是怎麽知道，月入8000比8萬快樂？」「難怪許多百姓只能月入三、兩千」「你把你的8萬分我1萬，你快樂我也快樂」。