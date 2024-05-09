在馬桶產子怕被發現…大陸少女竟聯合閨密踩死嬰兒 法院判決結果出爐

大陸甘肅一名19歲少女未婚產子，因擔心被家人責罵，竟與閨密聯合將剛出生的嬰兒踩死。甘肅酒泉市肅州區人民法院日前以故意殺人罪判處產子少女有期徒刑4年；其閨密判有期徒刑3年，緩刑4年。

據《紅星新聞》報導，肅州區人民法院披露案情細節，19歲的小寒（化名）在打工時結識男友，交往過程中意外懷孕，期間又與男友分手。2023年5月，小寒懷胎足月，在出租房馬桶上將嬰兒產出，隨後叫來閨密小冰。因害怕父母知道後責罵自己，小寒與小冰三次腳踩嬰兒致其死亡。因產後未能及時就醫，小寒大出血撥打120求助，在醫生趕到現場後，嬰兒屍體才被發現。

酒泉市肅州區人民法院審理認為，二人行為均構成故意殺人罪，且二人構成共犯關系。在共同犯罪中，被告人小寒主觀上有致嬰兒死亡的直接故意，系主犯；被告人小冰受小寒指使，在本案中起次要作用，系從犯，且犯罪時不滿十八周歲，依法應從輕或減輕處罰。根據其他從重或從輕的情節，法院最終對小寒判處有期徒刑四年，對小冰判處有期徒刑三年，緩刑四年。

承辦法官表示，一個幼小無辜的生命就這樣夭折，令人扼腕嘆息。嬰兒雖系剛脫離母體的胎兒，只要能獨立呼吸就已具有生命權。本案中，小寒懷孕後父母均不知情，其住院後父母才得知上述事實。

法官表示，為避免此類悲劇，一方面需要從觀念上改變傳統認知，另一方面也需各方聯動加強法治宣傳力度，同時父母也要加強與孩子的溝通交流和青春期教育，學校與社會也要加強對孩子的人格培養及性知識普及，預防和減少未婚先孕現象。

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文章授權轉載自《香港01》