去香港旅遊別穿這樣？妹子曝照片喊「這樣穿真的很…」 全場一看都笑了

去香港旅遊穿搭也要注意？有大陸女子於小紅書發文，直指「來香港千萬不要穿成這樣」，又發布自己在中環拍照「打卡」穿著，認為「很適合拍照打卡」。貼文引來網友爭議，有人大讚「超美喔」、「挺好看的，比那些暴露當穿衣自由的舒服多了」；亦有人批評她的穿著，但也有人認為穿著最重要適合自己，毋須在意他人目光，「你自己開心就好」、「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」。

該大陸女子日前於小紅書以「來香港千萬不要穿成這樣…」為題發文，提醒其他網友去香港穿著搭配，又上傳自己在中環石板街斜路拍照「打卡」穿搭照片，直指「不然你就會發現這樣穿真的很上鏡，很適合拍照打卡」。

只見照片中，她穿上灰色低胸緊身連身迷你裙，配上長袖寬鬆格仔外套，加上「懶佬款」白色波鞋，擺出多個姿勢拍照。

該名女子穿上灰色低胸緊身連身迷你裙，配上長袖寬鬆格仔外套，加上「直插式」白色波鞋，擺出多個姿勢拍照。圖／擷自小紅書

該名女子穿上灰色低胸緊身連身迷你裙，配上長袖寬鬆格仔外套，加上「直插式」白色波鞋，擺出多個姿勢拍照。圖／擷自小紅書

該名女子之後轉到堅尼地城「打卡點」，但由於有一大堆人在拍照，「所以拍了幾下就溜了」。

貼文引來網友熱議，不少人大讚「超美喔」、「挺好看的，比那些暴露當穿衣自由的舒服多了」、「辣妹是真的」、「好看是好看，一看就知道是遊客」、「真佩服你們出來玩都這麼用力得打扮的人，每次出去玩就想著舒服方便就好」。

亦有人批評女子穿搭，但也有人認為穿著最重要適合自己，毋須在意他人目光，「你自己開心就好」、「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」。

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文章授權轉載自《香港01》