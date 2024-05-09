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結婚一年半都沒「愛愛」…陸男欲索回兩百萬聘禮 法院這樣判

香港01／ 撰文／田中貴
夫妻感情不和。圖／ingimage
夫妻感情不和。圖／ingimage

在中國傳統中，結婚時男方要向女方支付聘禮，以表誠意。福建1名30多歲男子經媒人認識1名女子，1年後結婚，男方更支付50萬人民幣（約224萬台幣）聘禮，雖然雙方一起居住，但結婚一年半都沒有「愛愛」，最終產生矛盾而離婚。前夫向法院提起訴訟，要求前妻退回所有聘禮，法官經審理後判處女方退還32萬人民幣（約143萬台幣）。

2020年1月，30多歲胡姓男子透過媒人，認識1名李姓女子，雙方確立戀愛關係，2021年1月結婚，當時雙方家庭經協商後，胡男需要支付50萬人民幣（約224萬台幣）聘禮，胡男認為自己工作收入不高，父母也沒有太多積蓄，但考慮到自己歲數，最後想盡辦法湊夠50萬人民幣（約224萬台幣）。

但婚後雙方發生矛盾，李女2022年7月申請離婚，胡男同意離婚，但認為雙方因矛盾而甚少共同生活，符合法律規定「雙方辦理結婚登記手續，但確未共同生活」，主張李女應該退還聘禮，所以提起訴訟。

案件在福建福州鼓樓法院審理，李女在庭上提供購買生活用品的紀錄，並表示相關物品都寄往胡男住所，而且根據雙方聊天紀錄，李女一直住在胡男住處，雙方婚後一直共同生活，所以前夫的要求缺乏法律依據。

法官經審理後，知道雙方曾因感情不和而引發過1次離婚訴訟，雙方目前同意離婚，相信感情已經完全破裂，至於胡男主張李女退還聘禮，法官認為雙方婚後同居，結婚時間不長，他們亦沒有夫妻之實，所以判處離婚申請生效，李女要向胡男退回32萬人民幣（約143萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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