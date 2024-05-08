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日本人黃金週香港旅行嘆物價貴 吃個炒飯要630元新台幣！網友：我也很窮

香港01／ 撰文：白兔糖
情境示意圖。圖／ingimage
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近日日圓持續低迷，香港人當然爽去日本，但日本人則相反，尤其出外旅行時更叫苦連天。當中據旅行社統計，香港成為了日本人這次黃金週排名第6的人氣目的地。不過有趁黃金週到香港旅行後回國的日本人就講到，香港的物價非常昂貴，連吃一碟炒飯也要3,000日圓（約630元新台幣）！

今年黃金週長達10天，在日圓貶值和物價上升困擾下，到底當地人是如何度過長假的呢？日本讀賣新聞報導，據關西機場表示，黃金週期間的國際航班旅客數有約682,600人，非常熱鬧。

香港是日本人最人氣的旅行目的地之一，這次黃金週更是登上日本最人氣景點的第六位。不過有到香港旅行回過國的女生就講到，香港的物價和食物的都十分昂貴。連一碟炒飯也要3,000日（大約港幣151元）才吃到；令她不禁失笑。有不少網友表示相信女生所講的價錢相信並非於一般茶餐廳所見，而是在機場進食或到旅遊旺區的酒樓，價錢才會這麼「離地」。

有到了美國旅行的日本人受訪時就講到，因為日圓低迷、旅行時支出增多也是難以避免。單是加州迪士尼樂園的入場費，每個人已需要3萬3千日圓（大約港幣1,661元）。為了減低支出，他們出發時行李箱有一大半都是裝了杯麵、飯和即沖味噌湯等等。旅程中一連7天靠吃這些即食食品省下旅費。

去旅行吃當地的美食佔旅程體驗的一大部分，要靠帶杯面減低旅費真的難以想像。日圓下跌對喜愛到日本旅行的港人是好消息，但對當地人來說實在很大打擊啊。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 日本 關西機場 黃金

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