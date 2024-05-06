76歲港伯閃娶43歲大陸婦稱真愛 被要求取400萬做生意後續悽慘

相差30歲的父女戀，竟釀成金錢糾紛與子女反目成仇。《東張西望》報導，香港1名76歲何姓老伯在街市認識1名46歲大陸女子，結識1個月便在對方建議下「火速」結婚，並送上名錶、鑽戒等近30萬元人民幣（以下相同，約120萬元新台幣）作結婚禮物，婚後女方更要求提取100萬元做餐飲生意。然而何伯5名子女認為女方只是想欺騙父親財產，雙方爭執關係破裂，小女兒更把銀行與父親聯名戶口內450萬元調走。何伯斥責「我對我5個子女心淡失望，佢哋不孝！5個都不孝」，向《東張西望》控訴子女不是。

事件引來網友熱議，有人支持子女做法，認為保護父親是無可厚非，「個小女兒在幫助你呀」、「提防騙子」；也有人認為父親的錢應由父親自己決定使用方法，子女也不應擅自調走。

《東張西望》周日（5月5日）報導，76歲何伯妻子9年前因病去世，留下何伯與5名子女，多年來相處融洽，不時聚會旅行，但至今年年初何伯與子女關係突然決裂──原因是何伯戀上了育有18歲兒子、比他年輕30歲的大陸女子（下稱「新何太」），1個月後更在女方建議下「火速」結婚，女方婚後移居香港。

何伯憶述，他在街市結識「新何太」，當時2人都在擺檔，「大家望到覺得（感覺）幾好，佢（新何太）又煲湯畀我飲，我就飲，嘩，啲湯好靚喎，飲出感情出嚟。我太太話不如咁啦，我哋既然真心相愛，去簽結婚證書啦」。「新何太」則解釋，「同佢（何伯）行埋咗『發生咗一啲關係』，就決定結婚」。

贈近30萬元結婚禮物

結婚時，何伯還向「新何太」贈送價值近30萬元禮物，包括10萬元名錶、逾2克拉鑽戒13萬多元等，並在節目中展示「愛的見證」，明言「我鍾意我老婆，梗係佢要咩我就送畀佢㗎」。

然而這段婚姻不被子女接納，認為該大陸女子只覬覦父親財產，何伯反駁「我信得（新何太）過她，佢唔會氹我錢㗎，我心目中她不是壞女人。我知道她是老實人。個個都針對她，針對我太太，你話我幾心痛呢」。何伯與子女關係因此大變，「大女仲話攬炒，講到咁絕情，老竇希望搵返個招呼我、服侍我下半生啫，咁你都要反對我？咁我當初供書教學畀你哋點啊？而家阿媽走咗9年喇，我第1次識返個啫！我對我5個子女心淡失望，佢哋不孝！5個都不孝」。

女方要求取100萬元做生意

何伯強調與新何太的感情是「真愛」，並非「騙財」。而2人認識兩個月，即婚後1個月，新何太就要求何伯於定期存款戶口提早最出100萬元做「飲食業」生意，「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做嘅」；何伯則對新何太充滿信心，「我見我老婆老實，佢就唔會呃我啲錢㗎嘛」。

可是何伯去銀行取錢時，才發現戶口450萬存款已不翼而飛。何伯今年2月19日到銀行，打算從定期存款戶口取出100萬元，但由於定期存款6月28日才到期，提早取出要罰11萬元利息，加上該戶口是何伯與小女兒聯名設立，需要雙方簽名才能取錢，故斟酌下決定暫緩取錢，但同時要求職員幫他設立個人戶口，「待錢（定期存款）到期就轉入這戶口」。

小女兒調走450萬存款

惟事後職員表示，戶口中450萬元已被小女兒以本票形式調走，何伯不滿問「點解我仲喺人世，佢（小女兒）自己攞咗筆錢走呢？而我唔知呢？」。銀行職員解釋其聯名戶口可以「單簽（其中1人簽署）」，惟何伯稱自己從沒同意「單簽」。新何太「加口」說「雙簽係為咗防個女」，何伯則附和表示「阿個女，驚佢調走我啲錢」。何伯又稱，當時致電小女兒質問，小女兒反嗆「咁好啦，你同佢（新何太）雙宿雙棲，而家你銀行得返4,200 （元）」。

何伯多次到銀行與職員理論，但職員回覆是「白紙黑紙」按程序辦事，內部亦已查清楚沒問題；銀行同時透過書面回覆節目，強調「銀行按既定程序處理，未發現不妥或違規」。

何伯不滿銀行回應，聲言「我仲喺人間嚟㗎，我仲未死㗎！我個腦仲清醒㗎！我而家點都同佢玩到底，我破裂喇同佢」。新何太則透露，何伯與子女關係缺裂後，曾兩度嘗試輕生，其後新何太更哭着說「你（何伯）死咗第日，你個細女嚟搵我算賬啊」。

事件引來網友熱議，有人支持子女做法，認為保護父親是無可厚非，「個小女兒幫助你呀，你們好意思上電視」、「提防騙子」、「當局者迷」、「對班仔女造成雙重打擊」。也有人認為父親的錢應由父親自己決定使用方法，子女也不應擅自調走，「法庭見啦」。

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文章授權轉載自《香港01》