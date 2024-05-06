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暴雨！西貢豪宅變水塘影片瘋傳 全家人奮力擋門阻洪水結果慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
本港網絡瘋傳影片，指暴雨下西貢有價值數千萬元豪宅不斷入水，而屋內一家人一同擋着大門。（影片截圖）
本港網絡瘋傳影片，指暴雨下西貢有價值數千萬元豪宅不斷入水，而屋內一家人一同擋着大門。（影片截圖）

香港近日暴雨連連，周日（5月4日）發出今年首個紅色暴雨警告信號，其中重災區西貢嚴重水浸。香港網絡瘋傳影片，指暴雨下西貢有價值數千萬元豪宅不斷入水，而屋內一家人一同擋着大門，以免門被沖毀，卻無補於事，「洪水」不斷湧入幾乎浸遍全屋，看來損失慘重。

影片引來網友關注，「幾千萬豪宅……」、「每逢下大雨，住低窪地帶的人就慘了」：也有人揶揄「5000年一遇」、「啲積水都幾多下喎」。不少網友估計是西貢匡湖居，惟也有人質疑影片是否在香港拍攝。

香港周日（5月4日）天氣急劇轉差，更發出今年首個紅色暴雨警告信號，其中西貢將軍澳區分別累計雨量達400毫米，嚴重水浸。

香港多個Facebook群組流傳2段影片講述西貢「災情」。第1段影片見到，西貢早禾坑1段馬路被泥水淹蓋，水深差不多到護欄位置，不少雜物隨水漂浮。

另1段影片則見到據指是西頁匡湖居有豪宅不斷入水，屋內相信是外籍人士的1男2女奮力擋着大門，以免門被沖開損毀，但無補於事，「洪水」經門隙源源湧入，浸滿整個大廳，看來損失慘重。

網民看過影片嘩然，「幾千萬豪宅……」、「每逢下大雨，住低窪地帶的人就慘了」、「係咪應該遮擋下門縫位，不過都入晒屋……」、「頂住度門又真係冇用，門罅都進水啦」。也有人揶揄「咁快又500年」、「5000年一遇」、「啲積水都幾多下喎」、「水為財」。另有人估計，「如果有買家居保險，起碼可以告訴保險公司，已經進行補救工作嘛！」。不過也有人質疑影片是否在香港拍攝。

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文章授權轉載自《香港01》

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