大型社死現場！14歲小伴郎發現「伴娘是班導」 網笑翻：親上加親

5月2日，中國大陸河南省商丘市一名14歲少年人生第一次當伴郎，去接新娘的時候，才發現伴娘是自己的班導，小男生害羞得不敢看伴娘。網友看到這大型社死現場，笑求師生心理陰影面積。

綜合陸媒報導，大陸河南省商丘市有位國中1年級的男同學，在五一假期間初次擔任伴郎這個角色，沒想到的是，他第1次經驗卻相當特別，因為其中1位伴娘，竟然就是自己的班導。

從網路上流傳的影片可以看見，少年身穿著喜慶的紅色服飾，眼神卻流露出驚訝和尷尬之情，表情十分複雜、動作拘謹，不敢直視他的班導。

這段畫面迅速被大陸網友瘋傳，許多網友就笑道，「大型社死現場」、「伴娘會問：你作業寫完了沒？」、「和班導做了回同事」、「根本不敢鬧，害怕被伴娘罰站」、「可能對方才更加尷尬吧」。

不過，也有網友猜測，新郎和新娘應該是同一個村的，再加上新郎、少年是親戚，班導和新娘又是親戚，根本是「親上加親」，開玩笑道「上課罰站的次數也許會因此減少」。

少年身穿著喜慶的紅色服飾，眼神卻流露出驚訝和尷尬之情，表情十分複雜、動作拘謹，不敢直視他的班導。圖／擷自「新浪河南」

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文章授權轉載自《香港01》