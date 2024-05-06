陸男花百元買彩券狂中6.63億頭獎 刷新當地單人最高中獎紀錄

4月28日，中國大陸陝西省一名男子花人民幣62元（約新台幣277元）購買福利彩券，累計中得25注「雙色球」一等獎，幸運收穫總獎金人民幣1.48億元（約新台幣6.63億元）。中獎男子表示，雖然自己事業小有所成，但中獎數額太大，先穩一陣子再說，短期內不會動用獎金。

4月28日，大陸福利彩券「雙色球」開出一等獎26注，單注人民幣592萬元（約新台幣2652萬元），全部開在陜西省。其中，咸陽市秦都區福彩第61040076號投注站一名男性民眾購買5張單式票，累計中得25注雙色球一等獎，收獲總獎金人民幣1.48億元，並刷新了陜西彩券史上單人單站最高中獎紀錄。

4月30日上午，中獎男子與妻子攜中獎彩券現身省福彩中心，經核驗確認後，省福彩中心按規定為中獎男子辦理了獎金兌付手續。中獎男子自稱買彩券超過二十年，目前只買雙色球，基本以單式倍投為主；由於經濟實力允許，每期投注金額在人民幣百元（約新台幣448元）左右。

4月28日開獎當晚，中獎男子在咸陽福彩第61040076號投注站，購買了5張雙色球彩券，均為單式投注，第一張為1注機選單式票，後又累計複製相同號碼24倍，並另外機選其它號碼4注（2注各2倍、2注各1倍，分兩張票），共計31注，投入人民幣62元。

開獎後25注中得當期雙色球一等獎，6注未中獎，中獎金額為人民幣1.48024875億元，按國家規定，繳納個人偶然所得稅2960.4975萬元（約新台幣1.3億元）。兌獎現場，中獎男子表示自己雖然事業小有所成，但這筆獎金的金額實在太大，先穩一陣子再說，短期內獎金不會動用。

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文章授權轉載自《香港01》