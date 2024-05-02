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大4男假扮小學生騙女大生「騎大馬」 受害者：感覺脖子被性侵了

聯合新聞網／ 綜合報導
男大生扮成小學生的樣子要求「騎大馬」，趁機性騷擾女大生。示意圖，聯合報系資料照／記者陳正興攝影
男大生扮成小學生的樣子要求「騎大馬」，趁機性騷擾女大生。示意圖，聯合報系資料照／記者陳正興攝影

中國南京農業大學一名大四男生先是冒充小學生家長，以伴學兼職為由把女大生誘騙出來，接著他再把自己裝成小學生，要求兩腿跨坐在女大學肩膀上「騎大馬」，受害的多名女大生將此經歷po網，案情才曝光。

根據《新聞晨報》報導，受害者女大生小影指控，經同學介紹一個兼職工作，內容是陪伴小六的學生，其身形瘦小，需要背著他玩，當時溝通聯繫的過程是一個自稱孩子姊姊的人。

後來她和同學毫無戒心地前往約定地點，發現等待她們的是位身高不高的瘦小男性，舉止行為和穿著也像小學生，「看起來就像11、12歲左右。」「他說要坐在我們肩膀上，我心裡非常抗拒」，小影說人到現場才知道對方提出這種要求，當時她們只是覺得很奇怪，但沒有往他是成年人的方向去想。

回來後她感覺「我的脖子好像被人性侵了」，到了晚上更發現肩膀部位有出血痕跡。之後她陸續在小紅書上面看見其他人分享的經歷才知道受騙了，「我嚇得都起雞皮疙瘩」，於是趕緊向校方及警方舉報。

原來該名南京農業大學的朱姓大四學生，長期在網路上冒充小學生的家長或姊姊徵求陪玩，騙了不少蘇州和南京的女大生，目前所知的受害者已有六名，但現在他還進入了蘇州大學研究所的研究生錄取榜單。

另外，早在2021年，他甚至在不表明性別的前提下，邀約球友一起打球，輸球的小懲罰是要求女生背自己「負重深蹲」，他稱之為「騎大馬」，後來受害女生們才了解到「騎大馬」是他的特殊癖好。

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