影／廣東車站颳起強風暴雨「刷白了」！旅客緊抱月台梁柱求生

中國大陸廣東省近日受到連續強降雨影響，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷，造成36死30傷的慘劇。網友在社群網站X瘋傳一則疑似在4月27日拍攝的影片，畫面中只見在廣東汕尾車站上的旅客，因為狂風暴雨太過激烈，許多人甚至抱緊月台上的柱子，以免被狂風吹走，險象環生。

該則長度為12秒的影片中，汕尾車站月台上狂風夾帶著大雨猛烈地掠過月台，因為暴雨太大讓附近景色全都成了霧濛濛的一片，只有車站月台上的梁柱清楚可見，畫面相當驚悚。

而月台上的旅客，有人的隨身行李箱被當場吹跑，因為風雨讓人無法站穩，許多人趕緊躲到月台上的柱子後頭，有人乾脆抱著柱子，以免被強風吹跑，影片中還可聽見拍攝者的男性旅客不斷瘋狂喊著。