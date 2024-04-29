快訊

偵辦源頭是一封檢舉信 政府力推綠能為何在台南頻爆弊案

全台職缺破百萬缺工卻是假象？ 餐飲服務業徵才藏危機

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

女大生瞞男友「肉償房租」每月16次 答應房東1無理要求毀三觀

香港01／ 布萊恩
大陸1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞著男友答應房東「肉償房租」要求。示意圖/ingimage
大陸1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞著男友答應房東「肉償房租」要求。示意圖/ingimage

為了租屋可以付出多少代價？微博熱傳1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞著男友答應房東「肉償房租」要求，只要每月性交16次，就可以抵3500人民幣（約新台幣15000元）房租。雙方達成共識後，房東再提出更誇張要求，指要女大生與他及其朋友輪流性交，女大生竟也同意。

綜合大陸媒體報導，微博熱傳1名女大學生因為不想住在學校，於是加入租房群組找租屋處。從網上流傳對話紀錄顯示，女大生表示自己「負擔不起」，房東於是與女大生討論「肉償房租」，即以性交來減免租金。

女大生暗示男朋友找她的日子「不方便」，房東於是提出每星期進行3至4次性交，之後更訂明每月16次，可抵3500人民幣（約新台幣15000元）房租，雙方達成共識。

房東之後再提出要求，指由於大樓是他與「哥們」合資，要求女大生與他們2人輪流性交，「大概一半次數我去，一半我哥們去」，而3人商量好細節後就可以開始進行，沒想到女大生也欣然同意。

不過這種「肉償房租」方式，其實欠缺保障。陸媒指出，「肉償房租」屬「潛規則」，無法簽約，房東可以用各種理由不認帳，向房客收取租金，房客「中招」後也難以報警求助，毫無保障。

翻查資料，事件早於2020年已流傳，至近日有網友「翻炒」再惹熱議，關注租金壓力。

延伸閱讀：

人妻打麻雀「賭債肉償」　夫帶兒子找上門目擊崩潰　後續超狂展開

人妻玩飛行棋賭輸肉體當賭注　最後一博敗給房東　肉償後續超狂

文章授權轉載自《香港01》

大學生 房客 房東

相關新聞

女大生瞞男友「肉償房租」每月16次 答應房東1無理要求毀三觀

為了租屋可以付出多少代價？微博熱傳1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞著男友答應房東「肉償房租」要求，只要每月性交16次，…

被大陸夫婦收養20年！巴基斯坦孤兒成「河南埃及艷后」 直呼：我是中國人

范梓鶴是巴基斯坦孤兒，小時候被一對河南夫婦收養，近年因一口流利河南話和長相形成反差，在網路上暴紅，吸引了50多萬粉絲；她...

「結婚要嫁江浙男」…名作家余華直播提戀愛建議 意外掀網舌戰

備受矚目的知名作家余華26日晚在抖音平台開啟了他的首場單人直播。這次直播不同於以往作家與主持人或讀者的互動形式，而是余華...

新娘+伴娘逼唸誓詞 新郎秒變臉撕爛誓言問：嫁不嫁？結局神逆轉

接新娘不時加插玩新郎遊戲，當中包括要新郎當眾宣讀「愛妻宣言」，象徵一生一世愛護妻子。網上流傳經剪接的影片，顯示廣東1名新郎接新娘時，被迫即場宣讀娶妻誓言…

戀情遭反對！妹子突收男友媽「1.3萬分手費」 網愣：偶像劇看太多？

情侶交往期間，難免會與對方家長碰面。不過，中國大陸一名女子透露，和男友交往三年，感情一直很穩定，沒想到對方的媽媽控制欲極強，某天竟突然轉帳人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）要兩人分手，讓她非常傻眼。

陸5旬婦遭蜱蟲咬…發燒、腹瀉入院7日亡 女兒自責：不該延誤就醫

蜱蟲是小型寄生蛛形綱動物，俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，以哺乳動物、鳥類甚至爬行動物的血液為食，並可以攜帶一系列危險的疾病。近日，中國大陸江蘇省一名5旬婦人突然發燒腹瀉，但起初以為是感冒，不以為意，結果數日後開始神智不清，病況急轉直下，最終不治。醫生懷疑婦人曾經被蜱蟲叮咬，其女兒則深感自責，後悔延誤就醫，「蜱蟲永遠帶走了媽媽」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。