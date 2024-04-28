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新娘+伴娘逼唸誓詞 新郎秒變臉撕爛誓言問：嫁不嫁？結局神逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
新郎接新娘時接受玩新郎遊戲，當時跪下手持大聲公，被迫即場宣讀誓詞，用帶有鄉音的廣東話詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀。情境示意圖。圖／Ingimage
新郎接新娘時接受玩新郎遊戲，當時跪下手持大聲公，被迫即場宣讀誓詞，用帶有鄉音的廣東話詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀。情境示意圖。圖／Ingimage

接新娘不時加插玩新郎遊戲，當中包括要新郎當眾宣讀「愛妻宣言」，象徵一生一世愛護妻子。網上流傳經剪接的影片，顯示廣東1名新郎接新娘時，被迫即場宣讀娶妻誓言，新郎勉強帶有笑容跪下，詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀，但妻子和伴娘先後要求讀完整篇誓詞。新郎面對長篇誓詞，終按捺不住大爆發，站起來撕爛誓詞，甚至直問妻子「不能算，嫁不嫁？」，令到現場眾人不知所措。但鏡頭一轉，最終新郎跪下朗讀完整篇宣言，晚上宴客時一對新人笑意盈盈，婚宴終順利完成。

網友紛紛留言「不肯念誓詞，還給臉色要發脾氣的又不是假的。 只不過是親朋好友肯定勸了他，他在壓力下重新念」，亦有人認為「是很多人到現在還沒發現自己被騙。這事情結婚誓詞是搞笑的，撕下誓詞當然也是搞笑過程啊」。

微博流傳2條影片，第1條顯示新郎接新娘時接受玩新郎遊戲，當時跪下手持大聲公，被迫即場宣讀誓詞，用帶有鄉音的廣東話詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀，但妻子希望對方讀完整篇誓詞，新郎表示「我沒能力實現」，然後起身作狀表示「那麼我走吧，再見」，但隨即再跪，又問想挑選哪兩句。其中1名伴娘幫口表示「沒得選，你全部讀完」，當時氣氛仍然歡愉。

不過新郎聞言立即起身，再次表示離開，表情更變得凝重，其後甚至撕爛誓詞直斥「沒得選」，批評「我叫你選兩句，你不選」，更問妻子「嫁不嫁？」，眾人知道「玩太大」，開始作出勸喻。

新郎接新娘時接受玩新郎遊戲，當時跪下手持大聲公，被迫即場宣讀誓詞，用帶有鄉音的廣東話詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀。圖／截自微博影片
新郎接新娘時接受玩新郎遊戲，當時跪下手持大聲公，被迫即場宣讀誓詞，用帶有鄉音的廣東話詢問妻子想挑選哪兩句來朗讀。圖／截自微博影片

第2條影片只見新郎跪下，宣讀整篇誓詞，2人隨後親吻，一對新人當日舉辦婚宴，席間笑意盈盈，但沒有交代到為何新郎會回心轉意，願意讀完整篇誓詞。

舉行婚宴期間，這對新人則滿臉笑容。圖／截自微博影片
舉行婚宴期間，這對新人則滿臉笑容。圖／截自微博影片

網民紛紛留言「天，新娘還要結？」、「女人的誓詞呢？」、「大團圓結局真的很甜」，亦有人質疑撕爛誓詞都是一早安排的環節，「現場參與拍攝的也自然知道真相，截成兩段發出來就是全面讓人討論正反吃流量啊」、「整個就是婚禮中的搞笑表演而已，分析來分析去的網友真是表錯情了」。

相關影片2021年被上載至微博，有人指事發位於廣東，當時引起網友討論，事件近日再度被炒熱，影片於網上瘋傳。

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文章授權轉載自《香港01》

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