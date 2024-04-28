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戀情遭反對！妹子突收男友媽「1.3萬分手費」 網愣：偶像劇看太多？

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子透露，和男友交往三年，感情一直很穩定，沒想到對方的媽媽控制欲極強，某天竟突然轉帳人民幣3000元要兩人分手。 圖／Ingimage
大陸一名女子透露，和男友交往三年，感情一直很穩定，沒想到對方的媽媽控制欲極強，某天竟突然轉帳人民幣3000元要兩人分手。 圖／Ingimage

情侶交往期間，難免會與對方家長碰面。不過，中國大陸一名女子透露，和男友交往三年，感情一直很穩定，沒想到對方的媽媽控制欲極強，某天竟突然轉帳人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）要兩人分手，讓她非常傻眼。

原PO在「微博」發文稱，自己和男友從大一開始交往，兩人已在一起三年，感情一直很穩定，而男友也對她很好，「但我們都覺得彼此太小了，作為學生的身分向父母坦白，怕他們會覺得我們的感情像鬧著玩一樣」，決定等找到工作後再公開。

原PO表示，最近自己和男友在校園散步時，剛好遇到對方媽媽，由於男友是單親家庭且母親控制欲很強，所以當下她立刻發現男友媽的臉色不太好看。原PO指出，男友媽之後向男友詢問許多關於她的問題，但感覺不太滿意。

幾天過後，男友媽主動聯絡原PO並追問其他問題，不料對方下一秒突然轉帳人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）給她，並要原PO刪除男友所有聯絡方式且分手，讓她傻眼直呼：「現在我也不知道該怎麼辦？家人們，我是被他媽分手了嗎？」

貼文一出，引起許多大陸網友討論，「笑死了，他媽是偶像劇看多了又沒錢嗎？」、「她兒子就值三千？跟她說阿姨，妳兒子這麽便宜嗎？」、「3000塊，傷害不大，侮辱性極強啊」、「收錢，分手。單親家庭其實沒問題，但他媽對他控制欲很強這個就太可怕了」。

兩性關係 分手 情侶 男友

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