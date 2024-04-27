台灣妹赴陸險和酒店機器人搶電梯！它「打死不退」求讓道 真相讓全場笑翻

隨著科技不斷進步，一些工作崗位的角色逐漸被機器人取代。一名台灣女網友發文分享，她和男友1年前到大陸合肥一間酒店住宿，辦完入住手續後搭電梯巧遇一個機器人，但她以為機器人不能上樓連忙阻止，結果雙方僵持不下，此時男友說出真相，讓她驚訝不已。

女網友在小紅書以「台灣人在大陸旅遊出糗」為題發文表示，1年前入住大陸合肥一間酒店，和男友提著行李準備搭電梯，突然出現一個機器人，站在她身邊排隊，「我不以為意，想說應該是接待的機器人送我搭電梯而已」，接著電梯到一樓，她和男友進入並按下入住房間的所在樓層。

此時機器人也跟在後方準備一同搭電梯，女網友感到慌張，「我以為這個機器人只在大廳服務，不能亂跑」，她連忙擋住機器人去路，說著別亂跑，但這機器人也「不甘示弱」叫她讓道，一人一機形成僵局。

一旁的男友見狀提醒，這台機器人是上樓去送外賣給房客，令女網友大吃一驚，原來大陸機器人有這種用途。後來她每當想起這段經歷，就止不住笑意，也對機器人感到抱歉。

女網友分享這段攔截機器人的經歷，直言好丟臉。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發熱烈討論，吸引超過1千人按愛心，許多大陸網友笑翻留言，「哈哈哈人類和機器人都很著急」、「這位台灣人有點可愛」、「機器人可能會說這位台灣人好機車啊」、「放心！妳不是特例，我們以前剛有機器人時也不知道該怎麼辦，取餐暴力開門還被教訓『請不要這麼暴力』」。

也有人分享和機器人共乘電梯的體驗，「機器人進電梯時還會說『請把中間的位置讓給我』，還挺有禮貌的」、「他如果摔倒了還會大喊大叫，讓妳把它扶起來」、「跟它一起出電梯時，它會無情要求妳讓它先走」、「我遇到的機器人都會說請讓一讓，進來後直接站C位，然後自言自語說『看我隔空表演按電梯』哈哈」。

有網友則好奇機器人搭電梯要如何按樓層？其他人解釋，機器人有和電梯系統連網路，不用自己動手按，而且有些機器人很霸道，還會把其他房客按的樓層取消，讓電梯直奔系統設定的樓層，「走出電梯的時候還說『很高興和你一起搭電梯』」。