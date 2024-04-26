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7歲童進寵物店偷狗「由17樓扔下摔死」 家長願賠錢︰小孩不懂事

香港01／ 撰文：田中貴
涉案7歲男童推開圍欄，一度用力推開寵物店大門。（微博影片截圖）
涉案7歲男童推開圍欄，一度用力推開寵物店大門。（微博影片截圖）

安徽合肥發生虐殺狗隻案件。大陸媒體報道，1名7歲男童涉嫌闖入寵物店偷走1隻狗媽媽，繼而帶牠到附近大廈17樓，扔出樓梯口窗戶，狗媽媽直墮2樓平台慘死。女店主事後報警，但警員表示涉案男童年紀尚幼，無法追究其法律責任，建議雙方協商和解，家長聲稱小孩不懂事，願意賠償2,000人民幣（約9,000台幣）。事件引來網友討論，紛紛留言指「不懂事，但懂得偷狗？」、「要為狗媽媽伸張正義」、「殺狗兇手」。

根據網上流傳閉路電視片段，本月22日下午5時許，1名7歲男童推開寵物店圍欄，用力推開大門，相信店舖再有其他保安設施，所以即使他推開大門，但無法入店。店門和圍欄之間有一處小空地，有隻比熊犬跟隨男童離開。升降機「天眼」拍到人犬進入𨋢內，男童抱狗出𨋢，歷時近20分鐘，片尾則是1具狗屍。

店主江女士事後接受媒體訪問時表示，涉事犬隻最近生了5隻小狗，正在哺乳期，男童趁她不在時抱走狗隻，繼而帶牠到附近大廈17樓樓梯口，男童稱「小狗不跟他玩」，因而將牠從樓梯口窗戶扔出去，直墮到2樓平台上死亡。江女形容感到震驚，「家長現在就是說他只賠2,000塊（約9,000台幣），不能接受」。

另1名知情人士稱，對方家長稱「7歲就是小孩不懂事」，即使江女事後報警，但警方指涉案男童年紀太小，「7歲他也不算違法…只能協商，不行的話就只能起訴」，但起訴流程就會很長，暫時沒有結果。

網友紛紛留言指「不能只談賠償，得讓他吃到教訓」、「家長沒有好好教育嗎？」、「很殘忍」、「願狗媽媽安息」。

狗媽媽最終墮斃。（微博影片截圖）
狗媽媽最終墮斃。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

天眼 寵物 小孩

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