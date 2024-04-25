結婚強迫朋友送金飾、禮金另算！網友教一招杜絕奇葩

朋友結婚本來是一件開心事，大家人情一定做足，但如果新人獅子開大口該怎麼辦呢？有一位香港網友近日在討論區上發文，指有朋友準備結婚，居然要參加婚宴的人送金飾當作結婚禮物！

有網友近日在baby-kingdom討論區發帖文，指有相識數年的朋友今年年底結婚，但都還沒發喜帖，就已經要求朋友們買金飾作賀禮，但婚宴禮金還要另外算。該名新娘朋友更表示，可以自己先「買金後付」，之後大家再付錢給她。

原PO稱這位新娘朋友本身在會計公司上班，大家的共同朋友表示：「她還要另一群朋友送Chanel或Hermes」，就這次婚事新娘更開了一個群組，表示自己會去金鋪先挑選金飾再通知大家給錢，「群組裡沒人敢說話」。原PO覺得奇怪，金飾應該是父母婆婆等親屬才會送，於是上網詢問網友們有沒有人有相關經驗。

網友對原PO有這種奇葩朋友反應激烈，大部分人表示從未沒聽過過朋友要送金飾當賀禮，直指對方臉皮甚厚，認為原PO不用理會，「她要你送黃金龍鳳手鐲你要給嗎，我的話連喜酒都不去吃」、「她如果回禮送 iPhone 15 的話再考慮」，更叫原PO應盡快跟新娘講清楚，甚至要退群絶交。

地緣政治局勢升温，吸引資金流入黃金等資產避險，以致近期金價高居不下，更一度衝破每盎司2,400美元，創2,431美元歷史高位，所以金飾也隨之要「貴買」。據周大福的網頁資料，現999.9飾金賣出價要$25,830/兩，價位相當高。

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文章授權轉載自《香港01》