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小吃店休息1天竟是「這」原因 網一看笑翻：沒人敢得罪

香港01／ 朱利安
香港某小吃店在鐵門外張貼告示，寫著「老闆被老闆娘打」，甚至貼出1張假人被五花大綁的網上圖片，並在下方另設「留言慰問區」。圖／擷自「D18-大埔友」
香港某小吃店在鐵門外張貼告示，寫著「老闆被老闆娘打」，甚至貼出1張假人被五花大綁的網上圖片，並在下方另設「留言慰問區」。圖／擷自「D18-大埔友」

香港店家貼告示「休息一天」，竟揭露家暴案情？最近有網友在社交平台上傳照片，顯示香港大埔墟1間小吃店「拉下鐵門」，並貼出告示直言「老闆被老闆娘打」，故於本月19日休養1天，告示下方更設有「留言慰問區」，讓客人慰問老闆的傷勢，即可獲1份肥腸作謝禮。不少網友看後紛紛笑言，「這個老闆好有趣」、「沒人敢得罪老闆娘，就算送肥腸也不敢留言」，但也有網友質疑事件真偽，認為只是有人惡搞。

Facebook專頁「D18 -大埔友」日前上傳照片，並指拍攝地點為香港大埔墟的1間小吃店，圖中顯示店家在鐵門外張貼告示，寫著「老闆被老闆娘打」，甚至貼出1張假人被五花大綁的網上圖片。告示下方另設「留言慰問區」，笑言「在4月19日休養一天，留言慰問老闆傷勢，可在本周末親臨本小店，領取小份肥腸一份以作感謝」。

原PO在貼文中開玩笑指「想休息就說囉，不用說是家暴造成的」，不少網友也紛紛熱議，有人直指留言區沒有人慰問老闆，是對老闆的「二次傷害」，「沒人留言慰問喔」、「吊了支筆在門邊也沒人寫，好可憐」、「店家請客一碗麵，可能有人會留言」。另有人欣賞老闆的風趣幽默，「搞笑一下，開心一下而已！」、「老闆娘確實是掌握話語權的那位，老闆都不敢得罪她」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

家暴 小吃 香港

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