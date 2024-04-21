滑行飛機折返！乘客稱「忘拿電腦」堅持下機 延誤3小時全機氣炸

上機前帶齊個人物品是常識吧，一旦忘了取也該責任自負！近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，當飛機已在跑道滑行，其間有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，所以堅持要下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時，全機乘客在機上喧鬧。涉事航空公司事後回應指事件先後涉及天氣和乘客原因，未知是否乘客取回電腦所致，而且根據實際情況才能決定是否會叫停正處於滑行階段的飛機。但網友質疑忘帶電腦的乘客是有權有勢人士，「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

網上傳出多段相關影片，可見有男乘客直斥空姐，「妳…妳簡直是開玩笑，他說有筆記本（筆記型電腦）就有筆記本啊」、「妳不能證明他真的有筆記本落下來了」，更有女乘客詢問「他已經下去了，我們什麼時候能飛？」，隨後全機乘客都要下機。

據了解，事件發生在本月19日，中國國際航空CA1845航班原定當晚8點45分起飛，由北京前往安徽合肥市，預計10點40分抵達，當時飛機正在滑行準備起飛，其間有人聲稱不慎將稱筆記型電腦遺留在機場，沒有帶到上機，要求下機取回電腦，最終飛機停止起飛折返，當中有人在登機口狂罵航空公司職員，最終航班本月20日凌晨0點27分才起飛，當日凌晨2點18分抵達合肥。

中國國際航空客戶服務職員於本月20日回應事件，表示「有兩個原因（導致延誤）， 一個是天氣，然後還有一個是乘客」，但暫不清楚是否乘客要取回電腦所致，「正常來說是不可以（滑行期間折返），但是你看發生什麼事情，看現場是如何處置的」，至於為何全機乘客下機，職員表示可能要重新過安檢，對事件感到抱歉。

影片曝光後引來多名網友討論，批評該名下機取回電腦的乘客行為自私，質疑是有權有勢人士，更有人批評航空公司罔顧航空安全，「如果一個普通人遺留下電腦，你猜猜飛機會不會折返？」、「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

全機乘客都要下機再等待，當中有許多人非常生氣。圖／擷自《新聞晨報》

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文章授權轉載自《香港01》