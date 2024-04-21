快訊

南投、台東國家級警報響！ 上午10時40分花蓮外海規模5.6地震 最大震度4級

為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

滑行飛機折返！乘客稱「忘拿電腦」堅持下機 延誤3小時全機氣炸

香港01／ 田中貴
近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，堅持下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時。示意圖／ingimage
近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，堅持下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時。示意圖／ingimage

上機前帶齊個人物品是常識吧，一旦忘了取也該責任自負！近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，當飛機已在跑道滑行，其間有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，所以堅持要下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時，全機乘客在機上喧鬧。涉事航空公司事後回應指事件先後涉及天氣和乘客原因，未知是否乘客取回電腦所致，而且根據實際情況才能決定是否會叫停正處於滑行階段的飛機。但網友質疑忘帶電腦的乘客是有權有勢人士，「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

網上傳出多段相關影片，可見有男乘客直斥空姐，「妳…妳簡直是開玩笑，他說有筆記本（筆記型電腦）就有筆記本啊」、「妳不能證明他真的有筆記本落下來了」，更有女乘客詢問「他已經下去了，我們什麼時候能飛？」，隨後全機乘客都要下機。

據了解，事件發生在本月19日，中國國際航空CA1845航班原定當晚8點45分起飛，由北京前往安徽合肥市，預計10點40分抵達，當時飛機正在滑行準備起飛，其間有人聲稱不慎將稱筆記型電腦遺留在機場，沒有帶到上機，要求下機取回電腦，最終飛機停止起飛折返，當中有人在登機口狂罵航空公司職員，最終航班本月20日凌晨0點27分才起飛，當日凌晨2點18分抵達合肥。

中國國際航空客戶服務職員於本月20日回應事件，表示「有兩個原因（導致延誤）， 一個是天氣，然後還有一個是乘客」，但暫不清楚是否乘客要取回電腦所致，「正常來說是不可以（滑行期間折返），但是你看發生什麼事情，看現場是如何處置的」，至於為何全機乘客下機，職員表示可能要重新過安檢，對事件感到抱歉。

影片曝光後引來多名網友討論，批評該名下機取回電腦的乘客行為自私，質疑是有權有勢人士，更有人批評航空公司罔顧航空安全，「如果一個普通人遺留下電腦，你猜猜飛機會不會折返？」、「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

全機乘客都要下機再等待，當中有許多人非常生氣。圖／擷自《新聞晨報》
全機乘客都要下機再等待，當中有許多人非常生氣。圖／擷自《新聞晨報》

延伸閱讀：

「我病情嚴重」內地女躺座椅拒下機　致航班延誤兩個半鐘｜有片

香港航空曼谷返港航班今早機件故障起飛後折返　涉200客無人受傷

文章授權轉載自《香港01》

北京 機場 航班

延伸閱讀

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

好市多推「神級草莓新品」！吸引近萬甜點控狂讚：看起來超誘人

月薪20萬人人稱羨！她卻嘆「存不到錢」? 同事見存款傻眼了

孩子外地讀碩2年「棄租屋買套房」更好？ 過來人爽曝：買3房漲4成

相關新聞

滑行飛機折返！乘客稱「忘拿電腦」堅持下機 延誤3小時全機氣炸

上機前帶齊個人物品是常識吧，一旦忘了取也該責任自負！近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，當飛機已在跑道滑行，其間有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，所以堅持要下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時，全機乘客在機上喧鬧。涉事航空公司事後回應指事件先後涉及天氣和乘客原因，未知是否乘客取回電腦所致，而且根據實際情況才能決定是否會叫停正處於滑行階段的飛機。但網友質疑忘帶電腦的乘客是有權有勢人士，「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

「代嫁師」爆紅！年薪逾200萬元＋爽吃免費婚宴 網暴動：簡直神仙工作

大陸初婚人數連年下降之際，一種名為「代嫁師」的新興職業卻走紅，其主要為準備結婚的家庭提供籌備婚禮的各種事宜，包括但不限於挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。近期，杭州1公司更以50萬元人民幣（約新台幣224萬元）的年薪招聘代嫁師，並要求應徵者「有戀愛腦」、「1年至少完成婚禮宴席100場」。相關話題登上熱搜，有網友戲言自己即使一年吃足365場、工資半價都可以接受。不過人力資源專家提醒，該職業看起來光鮮、輕鬆，卻未必適合每位求職者；作為新型職業，其發展也需要市場驗證。

不敬？陸網掀「遞咖啡給佛祖」熱潮 北京公安對創意打卡照發聲了

近日大陸網上有不少以佛祖為主角的照片，配上創意的手勢或道具，例如給四川樂山大佛加一副眼鏡，或是給佛像遞上一杯咖啡，配上佛...

跑的是人情世故？河南高校書記連7年跑步奪冠 受矚

近日，河南周口職業技術學院學前與藝術教育學院社交媒體帳號「周職學藝融媒」發布視頻，「該院黨總支書記王春生連續7年蟬聯男職...

廁所上一半「門底探一顆頭」！女嚇壞錄影存證 他笑稱在打掃

中國海南18日發生一起公廁偷窺事件，一名女子在公廁上廁所時，發現門下方出現一雙手撐在地面，隨後一名男子朝內探頭，試圖窺探女子如廁，所幸女子機警，立即舉起手機錄製影片存證，並報警處理，目前涉案男子已被警方拘留。

舀到崩潰！香港限塑在即 她買粥餐廳改給「扁平木匙」 網看傻：根本反人類

香港22日將實施首階段管制即棄塑膠餐具和其他塑膠產品法例，「走塑」在即，不少餐廳都轉售其他替代產品，如紙制或木制外帶餐具。有網友買了1碗熱粥外帶，嘗試用餐廳提供的木製湯匙吃，但由於木湯匙尺寸較細及扁平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。