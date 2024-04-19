港人經台灣轉機停留19小時 買機票做錯一步不能入境：補錢都無用

大家有沒有試過轉機時順道入境玩的經驗？近日就有位港人在社交平台發文表示，自己已購買機票由香港往日本札幌，中途會在台灣等候轉機19小時，本打算在台灣入境不用在機場呆等，唯航空公司表示不能入境，令他相當煩惱，故上網求解決方法。

近日有港人在Facebook群組「飛行里數&平機票實驗室」開帖文，表示自己將在12月由香港轉機台北到札幌，需要在台灣停留19小時，「原本以為台灣轉機可以入境台灣，後來打去中華航空這張機票不可以入境台灣」，只能夠在台灣機場停留19小時，直至再上機到札幌，便開帖文詢問廣大網友，「是不是一定不可以入境台灣，這張機票是不是只可以在機場等到轉機」。

其後該帖文被轉載至連登討論區，但對於能不能出境，不少網友也分享經驗或個人意見，有部份網友認為只要證件齊全，有第二程機票的登機證，出境並不是問題「做staff幾大都話不可以離開機場啦，陣間返回機場或者搞出其他大頭佛咪瀨嘢。不過實際係證件齊全，入境再出境根本不會有問題，有boarding pass要入返禁區一定不會有問題」、「幾年前試過過夜出境台北，第一程就拎埋第二程登機證，同照整入台證，過入境都係咁過」、「我成日台北轉機都入境，即使得幾個鐘都照入，根本上只要證件許可就可以，係有幾次試過入境時問我幾時走，我會話幾個鐘後」。

同時亦有部份網民認為轉機所付的稅項以及機場使用費與普通入境旅遊不同，不能入境是正常，「機場坐10幾個鐘都幾難頂」、「2014年長榮買過同類機票去HKG、TPE、CTS，做曬入台證但唔畀入境，因為airline會有專人接走你，不得入境」、「要補返離境稅，萬一遲到的話機票要畀錢買過或改，行李offload」、「可以入境台灣，但是你要補繳台灣機場稅。」

《香港01》記者以顧客身分致電中華航空詢問細節，客服職員表示能否入境其實要視乎所購機票的性質，若出票後機票上印有「O」的符號，即代表「stopover（中途停留）」，可以出境台灣；若機票上印有「X」，即代表「transit（過境）」，不能入境台灣，建議購買之前問清楚旅行社或者網站轉機入境的資訊。

原PO後來也有更新後續，航空公司對他表示，若要在轉機逗留期間入境台灣，機票價錢相比原本所購機票昂貴得多，事主所買的機票不能入境台灣，也不可以額外補交機場離境稅入境，如果想在轉機逗留時間入境台灣，原PO需要退原先的機票，重新購買一張包括入境台灣的機票，方能在此19小時入境台灣。

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文章授權轉載自《香港01》