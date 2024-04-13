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陸網紅「貓一杯」造假小學生巴黎丟作業　遭公安開罰

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸網紅貓一杯曾發布，在巴黎一廁所找到學生「秦朗」的作業本，影片一度爆紅。截圖自B站
大陸網紅貓一杯曾發布，在巴黎一廁所找到學生「秦朗」的作業本，影片一度爆紅。截圖自B站

大陸網紅「Thurman貓一杯」以搞笑風格走紅，在各平台累計吸引超過3,000萬粉絲，但在近日涉及影片造假後，杭州公安11日已正式通報，其「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的橋段，經查是與同事為「吸粉引流」，共同策劃、編造的系列劇本，因涉嫌傳播網路謠言，遭處以行政處分；同天，貓一杯也發布影片公開道歉，目前她在大陸全平台帳號被階段性禁言。

今年2月16日，大陸網紅短影片創作者「Thurman貓一杯」，發布了一段1分半的影片，表示她在巴黎街頭，接到法國人遞給她兩本，在廁所撿到的「寒假作業」，請她物歸原主，因此，網紅特地將作業帶回大陸，協尋所謂的失主「一年八班秦朗」，。因誇張言行，和奇筢的經過，讓該話題迅速登上社交平台熱搜，逗得網友捧腹大笑。

接著，「秦朗巴黎丟寒假作業」不斷發酵，出現自稱「秦朗老師」、「秦朗舅舅」的網友留言，甚至有一名「秦朗舅舅」開啟直播，吸引粉絲觀看，但該網友於2月19日，承認自己是為了流量造假，帳號也被封禁。

對此，網紅「Thurman貓一杯」曾於2月19日晚發表影片稱，寒假作業事件已有大結局，自己連絡上了孩子媽媽。但因沒有學生、家人或學校作證，加上「假舅舅」插曲，大陸網友繼續質疑是否「擺拍」。

4月7日，江蘇公安發布10起打擊整治網路謠言典型案例，也點名了「南通楊某」編造「外甥在巴黎丟寒假作業」網路謠言案。

隨著紙已包不住火，在4月11日，杭州市公安局西湖區分局發布警情通報的同一天，網紅「Thurman貓一杯」在多個平台發布致歉影片，承認「秦朗巴黎丟寒假作業事件」為編造，向大家道歉。

據杭州公安通報，網紅「Thurman貓一杯」在網絡上發布的一則「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的影片，經查係其與同事為吸粉引流，共同策劃、編造的系列腳本。因涉嫌傳播網路謠言，大陸公安機關已對兩人以及涉事公司處以行政處分。

據北京青年報，目前網紅在大陸全平台帳號，已遭階段性禁言。目前，「Thurman貓一杯」在大陸各平台粉絲超過3,000萬。

工商登記資訊平台天眼查訊息顯示，這名網紅名下共關聯5家公司，經營範圍多涉及軟體及資訊科技服務業。對於陸媒詢問，關聯公司多表示不知情，或沒有答覆。

網紅發布道歉影片。取自抖音
網紅發布道歉影片。取自抖音
大陸警方對網紅貓一杯的行為，做出行政處罰。取自杭州公安「平安西湖」官方帳號。
大陸警方對網紅貓一杯的行為，做出行政處罰。取自杭州公安「平安西湖」官方帳號。

寒假 小學生 網紅

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