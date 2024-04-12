快訊

被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

民生醫院開錯刀引譁然！執刀醫還原過程 喊接「這電話」才急開刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽司郎推長者Fast Pass 網民圍插爆公關災難：吃壽司都要博愛座

香港01／ 撰文：張雨靜
壽司郎一向都人頭湧湧，現在竟然要推出為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」。（資料圖片）
壽司郎一向都人頭湧湧，現在竟然要推出為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」。（資料圖片）

香港聲名大噪的壽司郎，過往門外經常大排長龍，堂食需要排一段時間才能進內。壽司郎今早突發在facebook發文，指會推出「長者Fast Pass」，為長輩留座，即引起網友熱議。

壽司郎今日上午9時在facebook發文推出專為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」，指「想帶爸爸媽媽、爺爺奶奶、公公婆婆吃壽司郎又擔心沒有座位」就可以用這個Fast Pass為長輩們留座。

結果貼文一出，隨即引起網友熱烈抨擊，網友留言指：「搭小巴被阿婆爭位，沒想到到吃壽司也是這樣」、「帶頭搞年齡歧視，如果長者有，傷殘呢、孕婦呢？」、「幾時搞小朋友優先」、「連目標顧客都不知道」、「食不多魚生係咪想拉近同醫生嘅距離」、「有沒有座位老人家根本不喜歡吃壽司？」網友反對的聲音大於支持，網友指出可以用App幫老人家排隊，無需特別設有Fast Pass」．

壽司郎在上午10時正式推出活動貼文，原來這次的「壽司郎Fast Pass」是跟品牌聯乘的宣傳活動，參加者完成指定的步驟，壽司郎便會選出100名參加者，預留指定日子及時間的座位，並非常態活動。

網友不支持

雖然貼文已經表明是宣傳活動，但網友繼續抨擊，「今次真是公關災難」、「沒有創意，你不搞個80元，老人壽司吃到飽？」、「連自己主要客源都不知？」、「老嘅唔受落、後生覺得自己被遺棄、獨x覺得被歧視、佢死x梗」。大家又有何看法?

延伸閱讀：

未婚妻買樓私自加阿媽名…港男驚離婚分身家蝕底 網友教奇招反擊

移英港男發警世文嘆租屋中伏…業主不准裝花灑沖涼 網友竟然不撐

文章授權轉載自《香港01》

壽司郎 婆婆 長輩 香港

相關新聞

壽司郎推長者Fast Pass 網民圍插爆公關災難：吃壽司都要博愛座

在香港聲名大噪的壽司郎，過往門外經常大排長龍，堂食需要排一段時間才能進內。壽司郎今早突發在facebook發文，指會推出「長者Fast Pass」，為長輩留座，即引起網友熱議。

金魚街奇店變小紅書打卡聖地 老闆反拍陸女+奇招反擊被讚高招

只要在小紅書搜尋「香港打卡」就會跑出很多香港人感到莫名奇妙的打卡地點，當中包括拿著麥當勞食物跟麥當勞道的路牌打卡。其中一個為大陸人所追棒的打卡地點，就在金魚街！而金魚街有一家金魚店，以老闆暴躁廣為人知，而他的金魚店竟然會成為大陸網友打卡必到的地方！老闆最近還開設小紅書，更使出奇招吸金！

公司業務陷癱瘓！新招85名銷售員偽造學經歷騙薪 連客戶都是臨時演員

詐騙集團又出現新型手法！中國大陸上海市浦東新區人民檢察院辦理了一起集團「職業騙薪」詐欺案，其中一間外地企業到上海開設子公司，招募的85名銷售人員竟全都是職業騙薪人...

婆媳MMA！短裙女vs奶奶 狠招盡出揭心酸內情 路人勸止後續更狂

MMA(綜合格鬥)婆媳糾紛終極一戰？大陸微博近日瘋傳1段「準新抱大戰奶奶」影片，見到有短裙女子與據指是「奶奶」的老婦在街頭扭打，掌摑、扯頭髮、摔交狠招盡出。最終有人分開2人，但2人已打到披頭散髮，稍稍整理便繼續對罵。

女商人去世遺產別墅值1782萬 家屬1原因拒絕繼承 網：白惹麻煩

留下價值400萬別墅遺產卻無人繼承？江蘇巫姓女商人過身後，遺產包括1座價值400萬人民幣（下同，約1782萬台幣）的別墅，可是她的家人都不願意繼承，原來除了別墅外，死者還同時留下超過1,000萬元（約4455萬台幣）的跨地區、債權複雜的債務，債權人其後入稟法院要求還款，遺產別墅更被兩地法院查封。

上班會變醜？她打工垮臉求償「顏值折損費」 網看金額驚呆：學到了

職場上總會遇到各種挑戰，讓人身心俱疲。近日，中國大陸就有一名00後（意指2000年～2009年出生的人）的女性因工作壓力大，導致顏值下降，便向公司提出人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的「顏值折損費」，沒想到老闆竟一口答應。新聞一曝光，瞬間引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。