壽司郎推長者Fast Pass 網民圍插爆公關災難：吃壽司都要博愛座

在香港聲名大噪的壽司郎，過往門外經常大排長龍，堂食需要排一段時間才能進內。壽司郎今早突發在facebook發文，指會推出「長者Fast Pass」，為長輩留座，即引起網友熱議。

壽司郎今日上午9時在facebook發文推出專為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」，指「想帶爸爸媽媽、爺爺奶奶、公公婆婆吃壽司郎又擔心沒有座位」就可以用這個Fast Pass為長輩們留座。

結果貼文一出，隨即引起網友熱烈抨擊，網友留言指：「搭小巴被阿婆爭位，沒想到到吃壽司也是這樣」、「帶頭搞年齡歧視，如果長者有，傷殘呢、孕婦呢？」、「幾時搞小朋友優先」、「連目標顧客都不知道」、「食不多魚生係咪想拉近同醫生嘅距離」、「有沒有座位老人家根本不喜歡吃壽司？」網友反對的聲音大於支持，網友指出可以用App幫老人家排隊，無需特別設有Fast Pass」．

壽司郎在上午10時正式推出活動貼文，原來這次的「壽司郎Fast Pass」是跟品牌聯乘的宣傳活動，參加者完成指定的步驟，壽司郎便會選出100名參加者，預留指定日子及時間的座位，並非常態活動。

網友不支持

雖然貼文已經表明是宣傳活動，但網友繼續抨擊，「今次真是公關災難」、「沒有創意，你不搞個80元，老人壽司吃到飽？」、「連自己主要客源都不知？」、「老嘅唔受落、後生覺得自己被遺棄、獨x覺得被歧視、佢死x梗」。大家又有何看法?

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文章授權轉載自《香港01》