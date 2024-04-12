公司業務陷癱瘓！新招85名銷售員偽造學經歷騙薪 連客戶都是臨時演員

詐騙集團又出現新型手法！中國大陸上海市浦東新區人民檢察院辦理了一起集團「職業騙薪」詐欺案，其中一間外地企業到上海開設子公司，招募的85名銷售人員竟全都是職業騙薪人，導致銷售業務陷入癱瘓。目前這起系列案件已起訴188人，有178人被判刑。

根據《澎湃新聞》報導，3月26日法院對職業騙薪集團成員涉及的詐騙案公開審理，該集團在過去幾年對上海眾多中小企業實施詐騙，讓被害企業不堪其擾，甚至有的企業因此倒閉。檢察機關表示，從2020年1月至案發，這些職業騙薪人透過偽造學歷證書，虛構工作經歷、個人能力入職企業後，以假造拜訪客戶記錄等方式製造自己正在為公司努力工作的假象，騙取公司支付底薪或業務報銷款項。

當被害單位發現他未能為公司帶來任何收益、業績一直為零，欲解聘時，有的人還會以「正在尋找客戶、客戶資金馬上到位」等方式拖延在職時間，以騙取更多薪資。據統計，檢察機關認定被害企業高達260餘家，該集團涉案金額達3,500餘萬人民幣（約新台幣1億5,799萬）。

其中一名管姓女子高中學歷，她與丈夫在上海陸陸續續入職了100多家公司。管女表示，她和丈夫的最高紀錄，每個人每個月同時在10多家公司兼職，個人月薪20多萬人民幣（約新台幣90萬），管女的丈夫徐男，兩年期間曾在197個單位任職，獲得薪水近200萬人民幣（約新台幣902萬）。

檢察官薛松還指出有家外地企業來上海開設子公司，招募的85名銷售人員都是職業騙薪人，導致銷售業務陷入癱瘓，「這不僅使公司業績和聲譽雙雙受創，更傷害了企業對上海營商環境的信心」。

據調查，多數被害企業是因為對入職員工背景調查不嚴謹、日常考核管理不嚴格、社保繳納沒有規範等，被騙薪集團抓住了「軟肋」，才深陷騙薪陷阱，而這些騙薪人在順利入職企業後，就會謊稱自己擁有客戶資源，實際上，他們帶到公司的客戶，都是花幾十元人民幣僱來的臨演。